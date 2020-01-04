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Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек

Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
19:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В плену боевиков на Донбассе остается около 300 человек.

В плену боевиков контролирующих отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) остается около 300 человек, сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

"Мы освободили людей, и мне кажется, что это очень важно. С 16 января мне надо продолжать работу, потому что мы еще имеем большое количество людей, находящихся в незаконном удержании на территории ОРДЛО. Это около 300 человек. Относительно 101 лица у нас есть документы, подтверждающие незаконное содержание под стражей, а еще по примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов", – сказала Лутковская в эфире "Украинского радио" в пятницу.

Она посоветовала не разделять военных и гражданских в процессе обмена пленными. "С точки зрения прав человека нужно защищать что одних, что других", – подчеркнула Лутковская.

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Как сообщалось, 29 декабря в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец.

"То, о чем мы договаривались в Нормандском формате, выполнено: мы вернули наших людей. Освобожден 81 человек, 76 сейчас на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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ОРДЛО были переданы 124 человека. "У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", - сказала Лутковская.

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Валерия Лутковская, ОРДЛО, ТКГ.
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