Скачать
Суббота, 04.01.2020
Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу
Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь

Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы

Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Какие эмоции у украинцев вызвало новогоднее поздравление Зеленского.

Украинцы оценили новогоднее поздравление Президента Владимира Зеленского на 7,3 из 10 возможных баллов.

Говорится в отчете опроса онлайн-панели Gradus.

84% опрошенных смотрели новогоднее выступление Президента, из них 77% смотрели поздравление на ТВ.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступившим Новым годом

Большинство эмоций, которые вызвало поздравления Зеленского относятся к положительному спектру:

  • надежда — 36%;
  • оптимизм — 30%;
  • интерес — 29%;
  • вдохновение — 27%;
  • гордость — 24%;
  • удовольствие — 21%;
  • радость — 17%.

Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"

Лишь у 2% поздравления вызывало страх. На вопрос ответили 504 респондента.

Gradus репрезентирует население городов размером более 50 тысяч жителей в возрасте 18-60 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опрос, Новый год, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
03 Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине наконец вернули государству
04 Яблочный уксус: этот напиток поможет активировать процесс похудения
05 Вредно ли мыть голову каждый день: ответ дерматолога
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
РФ подала нефть в Беларусь
РФ подала нефть в Беларусь
На Рождество в Киеве ограничат движение
На Рождество в Киеве ограничат движение
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь