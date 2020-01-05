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СБУ: Запрет на въезд актера Добронравова снят

СБУ: Запрет на въезд актера Добронравова снят
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:СБУ разрешила Федору Добронравову приезжать в Украину.

Служба безопасности Украины еще в июне 2019 года сняла запрет на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии Крым.Реалии.

Она уточнила, что решение суда принято в марте 2019 года.

Напоминаем, СБУ запретила в ноябре 2017 года въезд в Украину актеру сериала "Сваты" Федору Добронравову на три года. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Тогда же Министерство культуры добавило Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства, а Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", одним из главных героев которого является Добронравов.

Федору Добронравову разрешили въезд и съемки в Украине

29 января 2019 года пресс-служба Окружного административного суда города Киева сообщила, что суд не отменит запрет "Сватов" и не вычеркнет звезду сериала Федора Добронравова из списка запрещенных артистов.

Впрочем, 27 марта тот же суд отменил постановление СБУ о запрете въезда в Украину актеру сериала "Сваты" Федору Добронравову, а также решение о включении его в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности, и аннулировании прокатных удостоверений на фильмы с его участием.

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СБУ, Актер, Федор Добронравов.
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