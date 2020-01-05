5 января - приметы и обряды на Федулов день

Новости Украины:Сегодня, 5 января церковь отмечает день Федула Зимнего.

Согласно церковному календарю, в эту дату принято вспоминать десятерых священномучеников Критских во главе с Федулом, а также епископа Нифонта, защищающего от проказ темной силы. В народе сегодня отмечают день Федула, Нифонта.

Приметы на 5 января говорят, что это необычный праздник, когда можно исполнить свое желание.

Сегодня принято молиться Богородице в церкви. Считается, что святой Нифонт в этот праздник все молитвы передает Божьей Матери, и она к нему прислушивается.

5 января хозяйки тщательно убирали в доме и обязательно мыли полы. Воду после уборки выливали за порог и говорили такие заговорные слова: "Всю грязь слила, нечисть из дома изгнала".

Поскольку Нифонт оберегал людей и скот от козней злых духов, сегодня его просили изгнать нечисть из дома и хлева. А также делали специальные лепешки для домашнего скота, спасающие их от столкновений с темными силами.

Крестьяне в день Федула готовились к Рождеству – пекли печенье в виде коров, домашних птиц, овец, заворачивали его в полотенце и клали в закрома до праздника Рождества 7 января.

Существовало в народе поверье, что 5 января нельзя ругать и карать детей, иначе их в течение года будут недолюбливать, и постоянно кричать и гонять отовсюду окружающие.

5 января не рекомендовалось мастерить, готовить и вообще делать что-либо острыми предметами, поскольку можно было пораниться. А по приметам рана, полученная сегодня, заживала очень долго и плохо. К тому же, к поранившемуся человеку начинали «липнуть» другие болезни.

Женщинам нельзя было в Федулов день обрезать и подшивать одежду, иначе можно было себе жизнь укоротить на год.

5 января считался магическим днем, когда любое загаданное желание обязательно исполнялось, поэтому сегодня читали особенные заговоры, помогающие свершению задуманного.

Приметы на 5 января в день Федула

Погода 5 января предвещала ноябрьскую в следующем году.

Урожайный год сулил сильный ветер.

Заснежило в Федулов день, – значит, июль будет сырой.

Длительные сильные морозы предсказывает кот, целый день 5 января спящий на печи.

Захрапела лошадь, – примета, что снежная буря грядет.

Кто 5 января будет сквернословить, тот скоро заболеет и не сможет говорить.

В Федулов день нужно запереться на семь замков, иначе, по приметам, нечисть в дом залетит.

Ребенок, который родится 5 января после захода солнца, рано начнет говорить.

Рожденные в этот день считались хорошими пастухами. Их очень любят животные.