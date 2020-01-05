Музыканта Dr. Albanа впустили в Украину после вмешательства Зеленского

Новости Украины:Выступавший в Крыму Dr. Alban заявил, что его пустили в Киев после вмешательства Зеленского.

Шведского певца и музыканта Dr. Albanа, который выступал в оккупированном Крыму, впустили в Украину после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом", - написал Dr. Alban в своем аккаунте в Instagram.

Dr. Alban - шведский музыкант нигерийского происхождения, выступающий в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It's My Life.

Ранее СМИ сообщили, что запрещенному российскому актеру Сватов разрешили въезд в Украину. СБУ разрешила въезд в Украину Федору Добронравову еще в июне 2019 года. Тогда суд признал незаконным ограничение актеру права на въезд в страну.