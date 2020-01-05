В годовщину Томоса во всех храмах пройдут молебны

Новости Украины:Епифаний благословил провести в храмах молебны, в годовщину получения Томоса ПЦУ.

Год назад было подписано и вручено Патриаший и Синодальный Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. Поэтому благословляю 5 января, в воскресенье, в храмах Православной Церкви Украины после литургии совершить благодарственные молебны. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний на официальной странице в Facebook.

"Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Год назад было подписано и вручено Патриаший и Синодальный Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. Этот год мы прожили в молитве, в совместной работе, в развитии, в противостоянии внешним и внутренним вызовам, в росте и укреплении", - отметил Епифаний.

По его словам, "все это не было бы возможным, если бы наше дело не благословил Бог благодать и сила которого действует в Церкви. Поэтому встречая первую годовщину получения Томоса, должны преподнести благодарность Главе Церкви, Господу нашему Иисусу Христу, за все благодеяния и помощь, которые мы имели за это время".

"Поэтому благословляю 5 января, в воскресенье, в храмах Православной Церкви Украины после литургии совершить благодарственные молебны. Пусть Господь примет нашу благодарность и в дальнейшем благословляет нашу поместную Церковь ростом и утверждением!" - добавил он.

Напомним, Епифаний рассказал о позиции ПЦУ к легализации медицинской марихуаны.