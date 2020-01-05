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Епифаний о легализации марихуаны: Мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для здоровья

Епифаний о легализации марихуаны: Мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для здоровья
19:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Предстоятель ПЦУ прокомментировал вопрос легализации медицинской марихуаны.

Православная церковь Украины пока не углублялась в вопрос легализации медицинской марихуаны. Об этом заявил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода.

"В целом мы пока не вникали в этот вопрос. Мы, конечно, делали определенные заявления относительно вакцинации, тех актуальных вопросов, которые сейчас беспокоят в целом наше общество. И мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека. Сейчас пока еще государство не разработало определенного четкого видения или определенного законопроекта, определенные нормы правительства, которыми это вопрос унормировали бы. Когда мы будем видеть, что это вопрос нормированный уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, или поддерживаем, или не поддерживаем", – сказал Епифаний.

В мае народные депутаты восьмого созыва зарегистрировали законопроект, который регулирует использование каннабиса для нужд медицины.

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Соответствующая петиция на сайте парламента собрала необходимые 25 тысяч подписей. Впрочем, восьмой созыв Верховной Рады не успел рассмотреть этот документ, и 28 июля он был отозван.

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Все по теме:

Украина, Марихуана, Медицинский каннабис, Епифаний, ПЦУ.
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