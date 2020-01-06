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Спасатели просят провести Рождество без "пиротехники"

Спасатели просят провести Рождество без "пиротехники"
09:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Спасатели предупреждают, что Сочельник и Рождество лучше провести без "пиротехники".

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники во избежание трагических случаев.

"С целью предупреждения возникновения трагических случаев во время Рождественских праздников, спасатели ГСЧС Украины советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков.

Кроме того, во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны,"- сказано в сообщении ГСЧС.

Спасатели напоминают, что в период новогодних и рождественских праздников традиционно значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий – в большинстве случаев из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Так, 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района Житомирской области. Он зажег салют, а тот резко взорвался.

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Рекомендации ГСЧС для тех, кто не представляет Сочельник и рождественские выходные без пиротехнических изделий:

покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупайте петарды и фейерверки в местах стихийного продажи;

перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго следуйте указаниям;

запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;

запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;

при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;

не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.

зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, а постарайтесь сразу же отойти на безопасное расстояние – 30-50 метров. К любому пиротехническому изделию подходите минимум через две минуты после окончания его работы. А к многозарядным лучше не подходить еще дольше.

если салют не сработал, не подходите к нему порядка 10-ти минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;

пристально следите за детьми и не позволяйте им пользоваться пиротехникой;

пиротехнику, которая сработала, залейте водой на 2 часа и только после этого выбрасывайте.

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Спасатели, Рождество, Пиротехника, ГСЧС, Салюты.
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