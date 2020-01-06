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Понедельник, 06.01.2020
Около сотни украинских политзаключенных остаются в тюрьмах РФ
Около сотни украинских политзаключенных остаются в тюрьмах РФ
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Около сотни украинских политзаключенных остаются в тюрьмах РФ

Около сотни украинских политзаключенных остаются в тюрьмах РФ
12:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В России около сотни украинских политзаключенных проведут рождественские праздники за решеткой.

Около 100 граждан Украины, которые незаконно содержатся в заключении в Российской Федерации, проведут это Рождество за решеткой.

Об этом в Facebook сообщает Министерство иностранных дел Украины

"Около 100 украинских граждан, которых незаконно удерживают в заключении в России, будут "праздновать" рождественские праздники за решеткой. Опять", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что учитывая это, приоритетной задачей в Новом 2020 году является возвращение всех украинских политических заключенных домой.

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Также в МИД Украины призвали международное сообщество не ослаблять давление на Россию до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные – и те, кто находится за решеткой в России, и те, кто находится на временно оккупированных украинских территориях.

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами, в пределах которого на подконтрольную Украине территорию из ОРДЛО вернулись 76 украинцев.

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Россия, МИД, Тюрьма, Политзаключенные.
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