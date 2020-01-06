Порошенко: События в Австралии угрожают глобальными последствиями

Новости Украины:Петр Порошенко призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами.

Лесные пожары в Австралии - не локальное событие, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины.

В этом убежден пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра (Скотта – ред.) Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он напомнил, что последние годы Австралия оказывала помощь Украине по противодействию российской агрессии.

"Не будьте в заблуждении - события в Австралии угрожают глобальными последствиями!", - призвал Порошенко.