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Порошенко: События в Австралии угрожают глобальными последствиями

Порошенко: События в Австралии угрожают глобальными последствиями
16:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами.

Лесные пожары в Австралии - не локальное событие, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины.

В этом убежден пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра (Скотта – ред.) Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Власти Австралии выделят $1,4 млрд на восстановление после пожаров

Он напомнил, что последние годы Австралия оказывала помощь Украине по противодействию российской агрессии.

"Не будьте в заблуждении - события в Австралии угрожают глобальными последствиями!", - призвал Порошенко.

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Пожар, Австралия, Лесные пожары, Петр Порошенко.
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