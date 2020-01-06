Власти Австралии выделят $1,4 млрд на восстановление после пожаров

Новости мира:Власти Австралии намерены выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров, охвативших страну с ноября прошлого года.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года страна выделит дополнительно $1,39 млрд, чтобы покрыть расходы, вызванные лесными пожарами. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, правительство готово потратить любую сумму на восстановление ферм, муниципальный учреждений и дорог. При этом Моррисон подчеркнул, что пожары, вероятно, будут продолжаться еще недели или даже месяцы.

Премьер-министр также отметил, что при необходимости дополнительного финансирования, оно будет предоставлено.

Пожар охватил юго-восточное побережье Австралии, в результате которого погибли уже 24 человека, был нанесен существенный урон фауне местности. В начале января были опубликованы кадры, демонстрирующие масштаб бедствия. На них запечатлен дымовой шлейф, поднимающийся от них и застилающий территорию страны вплоть до Новой Зеландии.