Власти Австралии выделят $1,4 млрд на восстановление после пожаров

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года страна выделит дополнительно $1,39 млрд, чтобы покрыть расходы, вызванные лесными пожарами. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, правительство готово потратить любую сумму на восстановление ферм, муниципальный учреждений и дорог. При этом Моррисон подчеркнул, что пожары, вероятно, будут продолжаться еще недели или даже месяцы.
Премьер-министр также отметил, что при необходимости дополнительного финансирования, оно будет предоставлено.
Пожар охватил юго-восточное побережье Австралии, в результате которого погибли уже 24 человека, был нанесен существенный урон фауне местности. В начале января были опубликованы кадры, демонстрирующие масштаб бедствия. На них запечатлен дымовой шлейф, поднимающийся от них и застилающий территорию страны вплоть до Новой Зеландии.