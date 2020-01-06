Юридическая и медицинская помощь: что необходимо освобожденным пленным

Новости Украины:В Минветеранов сказали, в чем прежде всего нуждаются освобожденные из плена украинцы.

Первоочередными потребностями освобожденных из плена украинцев есть восстановление здоровья и документов.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

"Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление их документов: паспорт, водительское удостоверение и остальное. Это нужно, в том числе, и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им сто тысяч гривень материальной помощи ", - отметил начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк.

Кроме юридической, освобожденные нуждаются в медицинской помощи. По результатам обследований принимается решение о предоставлении той или иной помощи.

Также отмечается, что работники Минветеранов ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице "Феофания". Они совместно с привлеченными специалистами предоставляют необходимые услуги и консультации.

"В первую очередь освобожденным из плена нужно стоматологическое вмешательство, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов относительно их содействия. Также у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств", - рассказала советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

В министерстве также сообщают, что с освобожденными людьми ежедневно работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку, работу которых координирует руководитель госпиталя ветеранов войны "Лесная Поляна" Ксения Возницына.