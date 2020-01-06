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Понедельник, 06.01.2020
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Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют
Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют

Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют

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Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют
17:54 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Мы собрали для вас самые чувственные колядки, которые можно спеть в семейном кругу на Святвечер 2020.

В Вифлеємі новина,

Діва Сина породила,

Породила в благодаті

Непорочна Діва Мати

Марія.

 

Положила на сіні

В Вифлеємській яскині.

Йосиф Діву потішає,

Повивати помагає

Марії.

 

Слава Божа і хвала

У вертепі настала.

З неба Ангели злітають,

З Сином Божим прославляють

Марію.

 

Серед темної ночі

Дивне світло б'є в очі.

Ясна зоря засвітила,

Де Дитятко породила

Марія.

 

Не далеко пастирі

Пасли стадо в долині,

До вертепа прибігають

І з Дитятком тут вітають

Марію.

 

На коліна упадають,

Подарунки складають:

"Що убогий дати може

Жертвуємо, Сину Божий

Марії."

 

Ще приходять три царі,

Аж зі сходу звіздарі,

Для Ісуса ставлять щиро

Ладан, золото і миро

Марії.

 

І ми також поспішім,

Богу дари принесім,

У покорі прибігаймо,

З Сином Божим все благаймо

Марію.

Небо і Земля (2) нині торжествують.

Ангели й люди (2) весело празнують.

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, царіє вітають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" - повідають. (2)

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина.

Христос родився...(2)

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Христос родився...(2)

Ангели служать (2) своєму Королю,

І во вертепі (2) творять Його волю.

Христос родився ...(2)

Три славні царі (2) зі Сходу приходять,

Ладан і симирну (2), золото приносять.

Христос родився...(2)

Царю і Богу (2) ці дари віддають,

Пастирі людям (2) розповідають.

Христос родився...(2)

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

"Слава во вишніх!" (2)

Йому заспіваймо.

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, царіє вітають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" - повідають. (2)

 Нова радість стала,

Яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна

Увесь світ засіяла.

 

Де Христос родився,

З Діви воплотився,

Як чоловік пеленами

Убого повився.

 

Пастушки з ягнятком

Перед тим дитятком

На колінця припадають,

Царя-Бога вихваляють.

 

Ой Ти, Царю, Царю,

Небесний Владарю,

Даруй літа щасливії

Сего дому господарю.

 

Сего дому господарю

І сій господині,

Даруй літа щасливії

Нашій славній Україні.

 Добрий вечір тобі,

пане господарю!

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

 

Застеляйте столи

Та все килимами,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

 

Та кладіть колачі,

З ярої пшениці,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

 

Бо прийдуть до тебе,

Три празники в гості,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

 

А що перший празник,

Рождество Христове,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

 

А що другий празник,

Святого Василя,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

 

А третій же празник,

Святе Водохрещя.

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

 

А що перший празник,

зашле тобі втіху,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

 

А що другий празник,

зашле тобі щастя,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

 

А що третій празник,

зашле ще й здоров'я

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Рождество Христово 2020: история и традиции празднования

  Нова радість стала,

Яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна

Увесь світ засіяла.

 

Де Христос родився,

З Діви воплотився,

Як чоловік пеленами

Убого повився.

 

Ангели співають:

"Слава" восклицають,

На небесах і на землі

Мир проповідають.

 

Нова радість стала,

Що на небі хвала,

Звізда ясна над вертепом

Весь світ осіяла.

 

Пастирі з ягнятком

Перед тим дитятком

На коліна припадають,

Царя-Бога вихваляють.

 

Давид виграває,

В гуслі ударяє,

Мелодійно і предивно

Бога вихваляє.

 

І ми теж співаймо,

Царя прославляймо,

Із Марії рожденному

Славу й честь віддаймо.

 

Просимо Тя, Царю,

Небесний Владарю,

Даруй літа щасливії

Цього дому господарю.

 

Сему господарю

І сій господині,

Даруй літа щасливії

Усій їх родині.

 

Просим Тебе, Царю,

Просимо всі нині,

Верни волю, пошли славу

Нашій ненці Україні.

 

Дай нам в мирі жити

І Тебе хвалити

А по смерті в царстві Твому

Во вік вічно жити.

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