В МИД Украины заявили о готовности помочь Австралии

Новости Украины:Правительство Украины готово в случае необходимости помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами.

В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии и в случае необходимости готовы оказать помощь.

Об этом заявляют в украинском МИД.

"Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия. Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", - говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник.

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.