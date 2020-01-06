Епифаний поблагодарил Порошенко за "осуществление мечты миллиона верующих"

Новости Украины:Митрополит Епифаний всех причастных государственных деятелей за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в годовщину вручения Церкви Томоса об автокефалии вселенским патриархом Варфоломеем поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко и всех государственных деятелей, которые помогали в обретении автокефалии, за помощь в защите от вражеских препон на этом пути.

"Осуществилась мечта многих поколений и миллионов верующих - Украинская православная церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-сестра. Это событие - плод труда очень многих, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко. Долгое время, фактически три десятилетия, украинские иерархи, духовенство и верующие обращались к государству с просьбой поддержать движение за духовную независимость, защитив довершение дела от помех со стороны внешних противников", - написал предстоятель ПЦУ на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Он отметил, что пятый президент Украины услышал эти обращения и вместе с парламентариями, членами украинского правительства, дипломатами сделал очень много для того, чтобы 6 января, в Навечерие Рождества Христова, Томос прибыл в Украину.

"Благодарю Вас, Петр Алексеевич (Порошенко – ред.), и всех государственных деятелей, которые помогли Церкви утвердить навсегда свое историческое и каноническое право на автокефалию", - написал Митрополит Епифаний.

Как известно, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Перед Объединительным собором состоялся поместный собор, Украинская православная церковь Киевского патриархата и УАПЦ приняли решение о ликвидации. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля состоялась его интронизация. 30 января 2019 года была создана Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).