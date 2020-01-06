Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
Теплая зима и жаркое лето: синоптики дали прогноз погоды на 2020 год
Теплая зима и жаркое лето: синоптики дали прогноз погоды на 2020 год
Реал настроен вернуть Лунина из аренды
Реал настроен вернуть Лунина из аренды
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января

Епифаний: Православная Церковь Украины состоялась

Епифаний: Православная Церковь Украины состоялась
11:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: pomisna.info

Новости Украины:Митрополит Епифаний отметил, что в этом году к Православной церкви Украины присоединились 600 приходов Московского патриархата.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Православная Церковь Украина состоялась, однако нужно еще много работать. Об этом он сказал журналистам в понедельник.

"Завершается первый год институционального становления Православной Церкви Украины, и сегодня мы можем сказать, что Православная Церковь Украины, как таковая, состоялась. Но впереди нам нужно еще много работать для того, чтобы все православные украинцы объединились вокруг Киева, чтобы все мы вместе в единой поместной Украинской Православной Церковью служили Богу, служили интересам нашего украинского народа и служили интересам нашего украинского государства", - сказал Епифаний.

Православные всего мира празднуют рождественский сочельник

Он добавил, что в течение прошлого года к Православной Церкви Украины присоединились "около 600 приходов со стороны Русской православной церкви Украины". "В последние месяцы возникли определенные проблемы, связанные с перерегистрацией, то есть, де-факто. Некоторые приходы, провозгласили переход, оформляют свои документы", - добавил митрополит. 

Как сообщалось, с момента основания Православной церкви Украины к ней присоединились около 600 приходов Московского патриархата.

Напомним, год назад Украина получила Томос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Церковь, Рождество, Митрополит, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
05 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Год назад Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины
Год назад Православная церковь Украины получила Томос
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь