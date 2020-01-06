Год назад Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины

Новости Украины:Год назад в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Перед Объединительным собором состоялся поместный собор, Украинская православная церковь Киевского патриархата и УАПЦ приняли решение о ликвидации. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП).

6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос - патриаршую грамоту, которая официально утверждает канонический автокефальный статус церкви.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

6 января в Патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В своей речи Варфоломей подчеркнул, что Украинская церковь стала пятнадцатой среди церквей, которые получили автокефалию.

В Украине Томос впервые продемонстрировали на праздничной Божественной литургии 7 января в Софии Киевской.

По состоянию на октябрь 2019 года Православная церковь Украины насчитывала семь тысяч приходов, 47 епархий и 77 монастырей.

Поместную церковь Украины уже признали Элладская церковь и Александрийский патриархат.