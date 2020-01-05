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Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к ПЦУ

Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к ПЦУ
07:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ПЦУ

Новости Украины:Из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в состав Православной церкви Украины за год перешло около 600 приходов.

С момента основания Православной церкви Украины к ней присоединились около 600 приходов Московского патриархата, сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода.

"Мы движемся в направлении утверждения ПЦУ. За это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но нужно время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", - цитирует митрополита Епифания издание.

Митрополит отметил, что в прошлом году Элладская православная церковь и Александрийский патриархат признали ПЦУ. Епифаний убежден, что в 2020 состоится признание нескольких других поместных православных церквей.

"У нас есть признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптиха. Эти церкви играют важную роль в общем в православном мире. И мы увидим, что в следующем (разговор был записан в последние дни декабря - ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс", - отметил Епифаний.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Перед Объединительным собором состоялся поместный собор, Украинская православная церковь Киевского патриархата и УАПЦ приняли решение о ликвидации. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП).

"Это уже необратимый процесс": ПЦУ ожидает признания со стороны ряда других церквей

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля состоялась его интронизация. 30 января 2019 года была создана Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

Напомним, по мнению предстоятеля ПЦУ, когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять решение по календарной реформе.

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Церковь, Московский патриархат, Епифаний, ПЦУ.
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