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Понедельник, 06.01.2020
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"Ожидание чуда": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

"Ожидание чуда": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество по юлианскому календарю, и пожелал им, чтобы весь год был щедрым на осуществление надежд и наступили мир и согласие в каждой семье.

Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook в понедельник.

"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру", - написал он.

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"Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!", - написал Зеленский в своем поздравлении.

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Рождество, Рождество Христово, Владимир Зеленский, 7 января.
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