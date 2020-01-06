На Рождество в Киеве полиция усилит меры безопасности

Новости Украины:На Рождественские праздники столичная полиция усилит меры безопасности.

На Рождественские праздники столичная полиция усилит меры безопасности. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы.

"Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий. Полиция призывает киевлян и гостей столицы не нарушать общественный порядок.

Напомним, в центре Киева 7 января ограничат движение транспорта в связи с празднованием христианами восточного обряда Рождества.