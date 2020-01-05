Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество

Новости Украины:На Рождество 2020 в Киеве ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах.

В центре Киева 7 января ограничат движение транспорта в связи с празднованием христианами восточного обряда Рождества. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софийской до Рыльского переулка).

В этот день на Софийской и Контрактовой площадях состоится шествие звездарей. В случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота".

В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Незалежности". Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать с изменениями: троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, в воскресенье, 5 января, в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По информации пресс-службы корпорации, в первое воскресенье 2020 года в столице ожидается небольшой снег. Осадки прогнозируются сутра (с 5.00 до 11.00), снег возможен после обеда. Температура будет колебаться от 0 до +2 С.