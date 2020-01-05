Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Закарпатье за год получило почти 8,6 млн туристического сбора
Закарпатье за год получило почти 8,6 млн туристического сбора
Атлетико минимально обыграл Леванте в Примере (Видео)
Атлетико минимально обыграл Леванте в Примере (Видео)
Рецепт дня: рулетики из пекинской капусты с начинкой
Рецепт дня: рулетики из пекинской капусты с начинкой

Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество

Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество
07:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Рождество 2020 в Киеве ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах.

В центре Киева 7 января ограничат движение транспорта в связи с празднованием христианами восточного обряда Рождества. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софийской до Рыльского переулка).

В этот день на Софийской и Контрактовой площадях состоится шествие звездарей. В случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота".

В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Незалежности". Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать с изменениями: троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед

Напомним, в воскресенье, 5 января, в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По информации пресс-службы корпорации, в первое воскресенье 2020 года в столице ожидается небольшой снег. Осадки прогнозируются сутра (с 5.00 до 11.00), снег возможен после обеда. Температура будет колебаться от 0 до +2 С.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Рождество, Движение транспорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Странные и страшные научные факты, от которых вы ужаснетесь (Фото)
03 Не в первый раз: Facebook удалил пост Супрун о дне рождения Степана Бандеры
04 Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом
05 Тейлор о поставках оружия Украине: Конгресс уже подписался под конкретными системами вооружения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество
Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество
На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Bellingcat: Летом в 2014 году Россия 150 раз обстреляла территорию Украины
Bellingcat: В 2014 году РФ 150 раз обстреляла территорию Украины
Абсурдность этих ситуаций убьет любого здравомыслящего человека
Абсурдность этих ситуаций убьет любого здравомыслящего человека
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь