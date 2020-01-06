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Аваков: Мы ожидаем решения австралийской стороны

Аваков: Мы ожидаем решения австралийской стороны
22:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Украина готова направить в Австралию 200 спасателей.

Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - написал Аваков на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В МИД Украины заявили о готовности помочь Австралии

"Наши силы ожидают решения австралийской стороны", - добавил министр.

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Пожары, Австралия, Лесные пожары, Арсен Аваков.
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