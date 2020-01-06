Аваков: Мы ожидаем решения австралийской стороны

Новости Украины:Украина готова направить в Австралию 200 спасателей.

Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - написал Аваков на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

"Наши силы ожидают решения австралийской стороны", - добавил министр.