7 января - приметы и обряды на Рождество Христово

Новости Украины:7 января отмечается один из главных христианских праздников.

Традиции на 7 января

С этого дня начинаются Святки - святые дни, связанные с событиями появления на свет Господа нашего. В эти двенадцать дней принято веселиться, думать только о хорошем и проводить время с семьей - ведь праздника дети ждут больше, чем взрослые.

Это время радости, игр и веселья - для забот и проблем есть остальные дни в году. В этот день можно было избавиться от безответной любви. Делали это таким образом. Брали камень, который служил гнетом в кадке с огурцами или квашеной капустой, клали его в горящий в печи огонь и ждали, когда он раскалится. Затем девушка или юноша выкатывали его на совок, бежали к проруби и со словами: "Мое сердце в тебе, а твое в камени!» - бросали его в воду. Раскаленный камень должен был в ледяной про­руби расколоться, если это происходило, то безответная любовь покидала сердце.

В этот день выметали нечистую силу из дома. Для этого хозяйка или старшая в доме женщина брала веник из крапивы, заготовленный еще летом, ошпаривала его крутым кипятком и выметала сор из всех углов и укромных мест дома. Праздник невозможен без праздничного угощения, и в этот день на столе обязательно должны были стоять двенадцать блюд - по числу апостолов. Большая часть из них были мясными - недаром забой скота приурочивали именно к Святкам.

Обычно готовили сочиво, кутью, блины, студень, заливную рыбу, окорок, буженину, бараний бок с кашей, домашнюю колбасу, жареного поросенка, поросенка, фаршированного гречневой кашей, гуся или утку с антоновскими яблоками, утку с капустой, пироги и пряники. Но праздники праздниками, а о делах не забывали. Рубили деревья - на срубы, чтобы по снегу вывезти их из лесу, заключали зимние договора и сделки.

Приметы на 7 января

Сугробы высоко набило - к хорошему году.

Если оттепель - весна будет ранняя и теплая.

Во время обеда на Рождество нельзя пить - будешь часто пить на сенокосе.

В день Рождества хозяину не годится со двора идти - овцы заблудятся.

0 Святках гнутой работы не работают (обручей, полозьев и прочего), а то приплода скота не будет.

Лапти плести - родится кривой; шить на Рождество - уродится слепой.

Темные Святки - молочные коровы, светлые Святки - ноские куры.

На Рождество Христово метель - пчелы хорошо роиться будут.

На Рождество опока (иней) - урожай на хлеб; небо звездисто - урожай на горох.

Если на Рождество путь хорош - к урожаю гречи.

На Святой рубаха хоть плохонька, да беленька; к Рождеству хоть сурова, да нова.

Пять раз в году солнце играет: на Рождество, Богоявленье, Благовещенье, Свет­лое Воскресение, Иоанново Рождение.