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Лунное затмение 10-11 января 2020 года: что категорически нельзя делать в эти дни

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Лунное затмение 10-11 января 2020 года: что категорически нельзя делать в эти дни
08:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Провести время с 10 по 11 января удачно помогут подсказки астрологов. Благодаря им получится справиться с трудностями и не оступиться.

Каждое лунное затмение — это не только риски, но и возможности. 

Полнолуние в Знаке Рака влияет на эмоциональную сферу людей из-за водной стихии созвездия, так что астрологи рекомендуют уделять внимание этому аспекту жизни. Затмение продлится и 11 января, а значит, оба дня нужно быть бдительными. Эксперты предлагают познакомиться с особенностями первого лунного затмения в 2020 году, чтобы понять, какие дела будут успешными, а от чего лучше отказаться, чтобы исключить неприятные ситуации и проблемы.

Что можно делать во время лунного затмения

Проводить время с близкими. В это затмение важно уделять внимание тем, кто дорог, прощать друзьям и родственникам оплошности и поддерживать их. Эмоциональная связь будет важна, ведь благодаря поддержке получится поднять настроение себе и близким, а также уберечь их от ошибок. Астрологи рекомендуют укреплять семейные узы, искать компромиссные решения и не конфликтовать.

Сдерживать обещания. Во время затмения нельзя игнорировать собственную совесть или пытаться совершить с ней сделку. Так будет проще избежать конфликтов, а также не создавать себе неприятностей в будущем. данные обещания нужно будет выполнять в срок, чтобы не терять репутацию и не обижать окружающих.

Заниматься оздоровлением. В день затмения не стоит забывать о собственном самочувствии и игнорировать сигналы организма. Предупредить начало заболеваний можно не только с помощью проверенных домашних рецептов, но и благодаря физической активности. Даже разминка после пробуждения позволит зарядиться бодростью и хорошим настроением.

Медитировать. Такие упражнения помогут тем, кто чувствует, что не может совладать с эмоциями. 10 и 11 января нужно контролировать себя, и чтобы избежать неприятностей, стоит взять на заметку практики медитаций. Справиться эмоциями поможет и холотропное дыхание.

Заниматься творчеством. В день Полнолуния творческая активность — прекрасная возможность справиться со стрессом, привлечь в жизнь удачу, любовь и благополучие. Раскрашивание мандал будет одним из способов поднять себе настроение, а иные творческие занятия будут прекрасным стимулом для тренировки врожденного дара.

Что нельзя делать в этот день

Халатно относиться к безопасности. Во время лунного затмения эмоции превалируют над разумом, и это может стать поводом для неприятностей как в дороге, так и в быту. Астрологи рекомендуют воздерживаться от длительных путешествий, если есть на то возможность, а также меньше времени проводить за рулем транспортного средства. В быту стоит избегать режущих предметов и осторожно обращаться с огнем.

Принимать скоропалительные решения. Действуя на эмоциях во время лунного затмения многие рискуют подпортить свою репутацию, а также создать проблемы там, где без них можно было бы обойтись. В эти дни астрологи рекомендуют не менять планов в последний момент, чтобы потом не сожалеть о зря потраченных силах и времени.

Выяснять отношения. Желание поскандалить может обернуться большими проблемами во взаимоотношениях между влюбленными и в деловых кругах. С 10 на 11 января важно сдерживаться и обходить стороной агрессивно настроенных людей. Такая тактика убережет от множества неурядиц.

Лунный календарь на январь 2020

Тратить деньги. В лунное затмение настроение меняется довольно часто, и это может стать причиной необоснованных поступков. В такое время нельзя потакать слабостям, а значит, не стоит брать с собой крупных сумм. Необдуманные траты вряд ли принесут удовольствие, когда деньги кончатся, а до следующей заработной платы будет довольно долго. Проводить сделки в такие моменты также чревато: можно столкнуться с мошенниками.

К лунным затмениям не стоит относиться негативно, ведь даже если день не обещает быть простым, можно найти способ избежать проблем. Позитивный настрой, вера в успех и осторожность помогут провести январское Полнолуние без особых проблем и препятствий.

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Затмение, Лунное затмение, Январь 2020, Что нельзя делать 10 и 11 января, Когда первое лунное затмение.
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