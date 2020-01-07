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Самые лучшие колядки на Рождество 2020 на украинском и русском языках

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Самые лучшие колядки на Рождество 2020 на украинском и русском языках
16:19 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:Самая главная цель колядок – прославить Рождество, поздравить хозяев дома и пожелать доброго урожая и благополучия в семье.

  • 1

    Коляд, коляд, коляда,

    А дід з печі вигляда.

    А баба з пічурки —

    Гуляють у жмурки.

  • 2

  • 3

    Бігла теличка та з березничка

    Та до діда в двір.

    А ти, діду, дай пиріг.

    А ти, бабо, глянь на поличку.

    Дай паляничку.

    Паляничка впала,

    Дайте кусок сала.

  • 4

  • 5

    Коляд, коляд, колядниця,

    Добра з медом паляниця,

    А без меду не така,

    Дайте, тітко, пирога.

    Як не дасте пирога,

    Возьму бика за рога,

    Поведу на торжок,

    Куплю собі пиріжок.

  • 6

  • 7

    Коляда, коляда,

    Дай, дядьку, пирога!

    Як не даси пирога,

    Візьму вола за рога,

    Та виведу на моріг,

    Та виломлю правий ріг.

    У ріг буду трубити,

    Волом буду робити,

    Хвостом буду поганять

    Та на гречку орать.

    Добривечір!

  • 8

  • 9

    Що в дядька, дядька

    Три стоги стоять.

    Один стіг пшениці —

    На паляниці,

    Другий стіг гречки

    На варенички,

    А третій овса,

    Та й колядка вся.

  • 10

  • 11

    Коляда, коляда

    На поличку погляда.

    Там ковбаси лежать,

    Вони в шанічку біжать.

    Дай, бабо, ковбасу –

    Літом коней попасу.

    Не даси ковбаси –

    Хоть сама паси.

  • 12

  • 13

    Господин, господа,

    Господинова жена,

    Двери отворите

    И нас одарите!

    Пирогом, калачом

    Или чем-нибудь еще!

  • 14

  • 15

    Коляда, коляда,

    Накануне Рождества!

    Тетенька добренька,

    Пирожка-то сдобненька

    Не режь, не ломай,

    Поскорее подавай,

    Двоим, троим,

    Давно стоим,

    Да не выстоим!

    Печка-то топиться,

    Пирожка-то хочется!

  • 16

  • 17

    Ты, хозяин, не томи,

    Поскорее подари!

    А как нынешний мороз

    Не велит долго стоять,

    Велит скоро подавать:

    Либо из печи пироги,

    Либо денег пятачок,

    Либо щей горшок!

    Подай тебе Бог

    Полный двор животов!

    И в конюшню коней,

    В хлевушку телят,

    В избушку ребят

    И в подпечку котят!

  • 18

  • 19

    Маленький хлопчик

    Сел на снопчик.

    В дудочку играет,

    Колядку потешает.

    Щедрик-Петрик,

    Дай вареник,

    Ложечку кашки,

    Кольцо колбаски.

    Этого мало,

    Дай кусок сала.

    Выноси скорей,

    Не морозь детей.

  • 20

  • 21

    На новое вам лето,

    На красное вам лето!

    Куда конь хвостом –

    Туда жито кустом.

    Куда коза рогом –

    Туда сено стогом.

    Сколько осиночек,

    Столько вам свиночек;

    Сколько елок,

    Столько и коровок;

    Сколько свечек,

    Столько и овечек.

    Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

    Большого здоровья,

    С Новым годом,

    Со всем родом!

С Рождеством Христовым 2020: лучшие колядки на украинском языке

Рождество 2020: лучшие колядки на русском языке

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