Новости Украины:На праздничном богослужении присутствовали представители украинской общины и Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством Христовым и пожелал мира и добра, отметив, что любит Украину. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"Его Всесвятейшество Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством Христовым во время праздничной литургии в храме Святого Николая в Стамбуле: «Я люблю Украину и желаю украинцам мира и добра", - написал в Twitter Генконсул Украины в Турции Александр Гаман.

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Как известно, вчера праздничное богослужение по случаю Рождества Христова состоялось в Анкаре. Его провел священнослужитель Вселенского патриархата архимадрид Харлампий.