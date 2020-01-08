8 января - приметы и обряды на Бабьи каши

Новости Украины:Другие названия праздника: "Собор Пресвятой Богородицы", "Святки", "Бабий праздник", "Ефим".

Народный праздник "Бабьи каши" отмечается 8 января (по старому стилю - 26 декабря). В этот день было принято чествовать повивальных бабок. Бабок прозвали повивальными, потому что они должны были спеленать новорожденного, "свить" его таким образом, чтобы он не выбрался из пеленок и не был стесненным в движениях. Другие названия праздника: "Собор Пресвятой Богородицы", "Святки", "Бабий праздник", "Ефим".

О Богом данном даре повивальных бабок - "родимице-родильнице пособлять" - было сложено немало пословиц и поговорок. Говорили, например: "У каждой бабки свои ухватки", "Погоди, не роди, а за бабкой сходи", "Бабка придет, всякому делу подсобит", "Бог с милостью, а бабка с руками". Хорошая повитуха всегда была нарасхват, потому что от нее в немалой степени зависело благополучное течение родов и появление на свет здорового малыша.

В этот день продолжаются святки. Девушки начинают гадать. В народе 8 января называют "Бабьими кашами". В этот день обычно занимаются столярными работами. Также женщины берут ложку, ходят в гости и едят кашу, которую хозяева дома (как правило, родственники и друзья) специально готовят для такого случая. В праздник часто играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся. Верующие 8 января молятся Святому пророку Давиду, который известен как покровитель музыкантов. Также он помогает справляться с гневом и искоренять в себе излишнюю злобу. Кроме того, ранее считали, что Давид, играя на гуслях, своим пением защищает человека от разбойников и диких зверей, которые могут встретиться ему на пути.

8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день загадочные Святки вступают в свои права. Во многих домах продолжаются праздничные посиделки. Пристальное внимание - на приметы и традиции!

Народные приметы на 8 января

Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана.

Повитухам полагается дарить материю и полотенца - "на легкую дорогу" принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам - легкие роды. Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым.

В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится.

Нельзя готовить и есть кисель - это к покойнику Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье.

Если за окном снег и мороз - примета к тому, что лето будет ненастным и холодным.

Если утром солнечно и ясно - жди хороший урожай проса.

По примете 8 января пригорела каша - быть снегопадам.

Стаи ворон летают над головой - будет вьюга.

Если щебечут синицы - жди ночных заморозков.

Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам - в семью придет несчастье.

Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет.

Если услышал пение зяблика - скоро будет оттепель.

Снег прилипает к ладоням - жди тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Если после заката небо окрашивается в красный цвет - жди лютых морозов 8 января гадания на урожай и брак - самые правдивые