Скачать
Среда, 08.01.2020
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Итоги дня 7 января: Рождество, Австралия в огне, давка на похоронах Сулеймани
Итоги дня 7 января: Рождество, Австралия в огне, давка на похоронах Сулеймани
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
8 января - приметы и обряды на Бабьи каши
8 января - приметы и обряды на Бабьи каши

8 января - приметы и обряды на Бабьи каши

8 января - приметы и обряды на Бабьи каши
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Другие названия праздника: "Собор Пресвятой Богородицы", "Святки", "Бабий праздник", "Ефим".

Народный праздник "Бабьи каши" отмечается 8 января (по старому стилю - 26 декабря). В этот день было принято чествовать повивальных бабок. Бабок прозвали повивальными, потому что они должны были спеленать новорожденного, "свить" его таким образом, чтобы он не выбрался из пеленок и не был стесненным в движениях. Другие названия праздника: "Собор Пресвятой Богородицы", "Святки", "Бабий праздник", "Ефим".

О Богом данном даре повивальных бабок - "родимице-родильнице пособлять" - было сложено немало пословиц и поговорок. Говорили, например: "У каждой бабки свои ухватки", "Погоди, не роди, а за бабкой сходи", "Бабка придет, всякому делу подсобит", "Бог с милостью, а бабка с руками". Хорошая повитуха всегда была нарасхват, потому что от нее в немалой степени зависело благополучное течение родов и появление на свет здорового малыша.

В этот день продолжаются святки. Девушки начинают гадать. В народе 8 января называют "Бабьими кашами". В этот день обычно занимаются столярными работами. Также женщины берут ложку, ходят в гости и едят кашу, которую хозяева дома (как правило, родственники и друзья) специально готовят для такого случая. В праздник часто играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся. Верующие 8 января молятся Святому пророку Давиду, который известен как покровитель музыкантов. Также он помогает справляться с гневом и искоренять в себе излишнюю злобу. Кроме того, ранее считали, что Давид, играя на гуслях, своим пением защищает человека от разбойников и диких зверей, которые могут встретиться ему на пути.

8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день загадочные Святки вступают в свои права. Во многих домах продолжаются праздничные посиделки. Пристальное внимание - на приметы и традиции!

Знаменательные события в истории: 8 января 2020 года

Народные приметы на 8 января

Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана.

Повитухам полагается дарить материю и полотенца - "на легкую дорогу" принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам - легкие роды. Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым.

В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится.

Нельзя готовить и есть кисель - это к покойнику Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье.

Если за окном снег и мороз - примета к тому, что лето будет ненастным и холодным.

Если утром солнечно и ясно - жди хороший урожай проса.

Зимние святки 2020: гадания и народные приметы в Святые дни
Зимние святки 2020: гадания и народные приметы в Святые дниЧитать полностью

По примете 8 января пригорела каша - быть снегопадам.

Стаи ворон летают над головой - будет вьюга.

Если щебечут синицы - жди ночных заморозков.

Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам - в семью придет несчастье.

Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет.

Если услышал пение зяблика - скоро будет оттепель.

Снег прилипает к ладоням - жди тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Если после заката небо окрашивается в красный цвет - жди лютых морозов 8 января гадания на урожай и брак - самые правдивые

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, Собор Пресвятой Богородицы, Святки, 8 января, Зимние святки, Бабьи каши, Бабий праздник, Ефим.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
04 "Фуфломицины": как распознать, что перед вами неэффективные лекарства
05 Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Мороз, солнце и гололед: синоптики рассказали о сюрпризах погоды до конца недели
Мороз, солнце и гололед: прогноз погоды до конца недели
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь