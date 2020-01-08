Мороз, солнце и гололед: синоптики рассказали о сюрпризах погоды до конца недели

Новости Украины:В ближайшие дни на территории Украины осадков не прогнозируется, на дорогах местами гололедица.

В ближайшие сутки, 8 января, погоду в Украине будет определять преимущественно сухая и прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В среду без осадков. На дорогах, кроме южной и центральной части, местами гололедица. Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° мороза, в Карпатах 10-15° мороза; днём от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве в среду без осадков, температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 января самая высокая температура воздуха днём была +7,1 в 1998г., самая низкая ночью -26,6 в 1935г.

Прогноз погоды на 8 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 8 января, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2

В четверг, 9 января, в западных, днём также в северных и центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 1-6°, на остальной территории до 8° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве в четверг небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 9 января, фото: meteo.gov.ua

10 января по Украине без существенных осадков, лишь ночью в восточной части, днем на западе небольшие осадки, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке и в Карпатах до 5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве 10 января без существенных осадков, лишь днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua

По Украине 11 января временами дождь и мокрый снег; 12 января без осадков, лишь в восточной и южной частях небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Что касается Киева, то 11 января здесь временами дождь и мокрый снег, 12 января - без осадков. Температура в столице ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 11 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 12 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.