Мороз, солнце и гололед: синоптики рассказали о сюрпризах погоды до конца недели

В ближайшие сутки, 8 января, погоду в Украине будет определять преимущественно сухая и прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.
В среду без осадков. На дорогах, кроме южной и центральной части, местами гололедица. Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9° мороза, в Карпатах 10-15° мороза; днём от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве в среду без осадков, температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём 0-2° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 января самая высокая температура воздуха днём была +7,1 в 1998г., самая низкая ночью -26,6 в 1935г.
Прогноз погоды на 8 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на среду, 8 января, в городах Украины:
В четверг, 9 января, в западных, днём также в северных и центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в западных и северных областях 1-6°, на остальной территории до 8° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве в четверг небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём 1-3° тепла.
Прогноз погоды на 9 января, фото: meteo.gov.ua
10 января по Украине без существенных осадков, лишь ночью в восточной части, днем на западе небольшие осадки, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке и в Карпатах до 5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве 10 января без существенных осадков, лишь днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua
По Украине 11 января временами дождь и мокрый снег; 12 января без осадков, лишь в восточной и южной частях небольшой мокрый снег и дождь.
Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.
Что касается Киева, то 11 января здесь временами дождь и мокрый снег, 12 января - без осадков. Температура в столице ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 11 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 12 января, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.
Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.
Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.