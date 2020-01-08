У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Новости Украины:Происходит от древнегреческого слова "эуфемос" - благочестивый, благодушный.

Ефим знает подход к разным людям. Он быстро находит общий язык, и имеет в своем кругу общения абсолютно разных людей. Внешне похож на мать. В своем характере имеет некую артистичность, легко может разыграть ту или иную ситуацию. Подходим ко всему творчески. Ему не нравится рутинная работа. Энергия Ефима всегда бьет через край и никогда не иссякает. Целей достигает сразу же после того, как их перед собой ставит.

Ефим преуспеет в любом виде деятельности, так как обладает огромным запасом трудолюбия и жизненной энергии.

К поиску будущей жены относится со всей серьезностью. Женится только на проверенной девушке. Он должен быть уверен, что девушка умеет готовить, может создать уют в доме. Ефим не сильно ревнив, но свою жену часто проверяет на верность. Алкоголем не злоупотребляет.

Ефим может заинтересовать окружающих своими безграничными и идеями. Однако где-то глубоко он не уверен в себе. Но он ни за что не покажет это окружающим, а напротив, будет стараться прыгнуть выше головы.

Поздравления

Именины у Ефима!

Не проходим, друзья, мимо!

Нужно праздник отмечать,

И Ефима поздравлять.

Пожелаем мы Ефиму —

Много денег и машину,

Дом, квартиру, виллу, дачу,

Евро и доллары в придачу,

Да красавицу жену —

Все Ефиму одному!

Поздравления для Ефима,

В стиле легкого экстрима,

На воздушных шариках,

Рисовых фонариках,

Здесь и рожицы кривые,

И улыбки озорные,

В поздравительный букет,

Собирается рассвет!

Ефим — «благочестивый», «благодушный»,

Ты, видно, потому и добродушный.

К тому же ты, Ефимка, артистичный,

Простой и, несомненно, энергичный!

Ты полон и идей, и планов разных,

Так пусть судьба устроит тебе праздник.

Пусть все они исполнятся, на радость,

Чтобы забот на деле не осталось!

Уважаемый Ефим,

Вам желаем много счастья,

Поздравляем от души,

Обойдут вас пусть напасти,

Сил, терпенья вам и благ,

Веры и большой надежды,

Будьте веселы всегда,

Как и раньше, как и прежде!

Ефимушка, ты парень классный!

Тобой гордятся все друзья!

Ты радость наша, наша сказка,

Которая продлится без конца!

Сегодня, в этот день прекрасный

Родился ты на свет, Ефим!

Пусть окружает тебя ласка

И в доме будет только мир!

Любовь с тобою будет рядом

Надежда не покинет в миг...

И вера в то, что будет дальше

Сопровождает тебя в мир!

Ефим, пуст твоя горит звезда,

Жизнь будет радости полна,

Таланты свои развивай,

Добро дари и получай!

Дела пусть будут вдохновенны,

А чувства искренни, бесценны,

Будь энергичным, оптимистом всегда,

Осуществится пусть твоя мечта!

Будь всегда, Ефим, счастливым,

Обаятельным, любимым,

Добрым, сильным и отважным,

И здоровым, это важно!

Всех высот в пути добейся,

И пусть жизнь течёт как песня,

Будет лёгкой и везучей,

И, конечно же, нескучной!

Финансов море, я Ефиму пожелаю,

Любовных чувств чтобы нахлынул океан.

Чтобы исполнились его желания,

Чтоб не страдал от судьбы ран.

Пускай он трудится во благо,

Высоким будет пусть оклад.

Пусть на работе его любит,

Начальник чтоб ему был рад.

К творчеству всегда стремишься ты,

Столь артистичная, веселая натура,

Желаю счастья я тебе Ефим,

Чтоб повернулась и к тебе фортуна.

Чтоб ты все также верил в чудеса,

Чтобы душа сияла вся от счастья,

Чтоб обошла тебя беда,

Чтобы покой не нарушили ненастья.

Знают все, что наш Ефим,

Никогда не победим.

Будь то интеллектуальный спор,

Он покажет Вам задор.

И по силе равных нет,

Он за слабых даст ответ.

Дай же Бог тебе тепла,

Чтоб удача берегла.

Рядом близких было много,

Очень светлая дорога.

И любовь, чтоб ты нашел,

Рука об руку с ней шел.