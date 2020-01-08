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В МАУ заявили, что разбившийся Boeing 737 был исправным

В МАУ заявили, что разбившийся Boeing 737 был исправным
11:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Президент МАУ Евгений Дыхне исключил неисправность самолета заявив, что гарантирует их надлежащее состояние.

Президент крупнейшего в Украине авиаперевозчика - авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что разбившийся в Тегеране самолет авиакомпании Boeing 737, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был исправным.

Об этом сказал президент крупнейшего в Украине авиаперевозчика - авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь".

"Воздушное судно (разбившийся в Тегеране Boeing 737 - ред) было исправно… Мы гарантируем летную исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", - сказал он.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших украинцев

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров – 2 пассажира были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.

Напомним, украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.

Кроме этого, в посольстве заявили, что причиной крушения самолета стали технические неполадки с двигателем.

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Иран, МАУ, Тегеран, Боинг, Boeing 737, Евгений Дыхне, Авиакастрофа.
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