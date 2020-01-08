Гончарук: Украина будет настаивать на публичном расследовании авиакастрофы Boeing 737

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что расследование катастрофы украинского самолета компании МАУ должно быть максимально публичным.

Украинская сторона будет настаивать, чтобы расследование причин катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране проводилось в максимально публичной плоскости.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время брифинга сегодня в Кабинете министров.

"Расследование будет проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства. И мы, конечно, уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы быть привлеченными к этому расследованию на территории Ирана. Конечно, проведение расследования, прежде всего, должно происходить на месте трагедии", - сказал Гончарук.

Он добавил, что пока рано делать выводы. "Мы, безусловно, будем требовать, чтобы это расследование проводилось в максимально публичной плоскости. Чтобы все публичные международные организации, которые способны усилить доверие к этому расследованию, были привлечены", - отметил Гончарук.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Напомним, Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.

Кроме этого, при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.