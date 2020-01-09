9 января - приметы и обряды в Стефанов (Степанов) день

Новости Украины:Сегодня по церковному календарю почитается святой мученик Стефан (Степан).

9 января Православная церковь почитает память христианского мученика Стефана, привлеченного за христианскую проповедь в Иерусалиме и побитого камнями приблизительно в 33-36 гг.

Стефана и с ним ещё шесть единоверцев избрали апостолы диаконами, которые должны были следить за порядком при «ежедневном раздаянии потребностей». Произошло это после того, как в среде христиан, происходящих из диаспоры евреев, возникло недовольство по поводу несправедливых раздач. Скорее всего, Стефан и сам происходил из диаспоры евреев.

Стефан не стал ограничиваться возложенным на него служением и стал проповедовать слово Божие в Иерусалиме. После спора с представителями синагоги он был привлечен к суду. На суде Синедриона его обвинили в том, что в своей проповеди он употреблял хульные слова по отношению к святому месту. А всё потому, что рассказывая про строительство Храма Иерусалимского, он сказал, что «Всевышний не в рукотворных храмах живёт». Понятие «рукотворные» применялось к языческим идолам, и говорить так о Храме считалось полнейшим богохульством.

Сосредоточенность на Иерусалиме и Храме казалась великомученику и его единоверцам несовместимой с характером христианского благовестия. В конце своей речи он обвинил судей в убийстве пришедшего праведника (имея в виду себя). Многие его слова представители синагоги посчитали богохульством. Слушатели затыкали уши и пытались криками заглушить его речь. В итоге они вывели Стефана за город и побили камнями. Умирая, мученик возносил хвалу Господу, и просил его простить людей, так жестоко поступивших с праведником.

Неизвестно был ли вынесен смертельный приговор, или разъяренная толпа побила Стефана камнями, даже не дождавшись решения суда.

Традиционно сегодня люди идут в церковь, чтобы помолиться святому мученику Стефану. Считалось, что Стефан приносит в дом благополучие и изобилие, если сегодня ему помолиться и попросить подсобить с деньгами.

В народе святого Степана считают покровителем домашнего скота, особенно, лошадей. В этот день в воду для питья бросали серебро, чтобы животные были здоровыми и послушными.

Сегодня защищали подворье от ведьм — устанавливали по углам двора осиновые колья.

В Степанов день проводили обряды, защищающие от сглаза. Крестьяне на заснеженной горке ставили 12 жердей или кольев, у которых девушки сливали в чашу пагубную воду, точно с сердца тоску смывали. Потом воду выплескивали в центр круга.

Приметы на 9 января говорят, что сегодня принято, чтобы женщины желали своим детям и другим родственникам благополучия и здоровья. Люди верили, что Стефан слышит все пожелания и помогает им воплотиться, покровительствуя тем людям, которым пожелали добра.

А, чтобы привлечь деньги в дом, нужно в течение дня в доме нужно жечь ароматические палочки с запахом корицы или ванили. Эти пряные ароматы привлекают денежную энергию.

А еще сегодня нельзя выбрасывать хлебные крошки. Они являются символом достатка. Если их выкинуть в мусор, то туда и деньги пойдут. Поэтому все крошки нужно собирать со стола и скармливать птицам или животным.

Народные приметы:

Чтобы защитить лошадей от болезней их поили посеребренной водой. Воду пропускали через серебряное сито или наливали из ведра, в котором лежал серебряный предмет. Также верили, что испив такой водицы, лошадь весь год будет смирной и послушной.

Если в этот день огород обить осиновыми кольями, то никакая нечисть в него не войдёт.

Иней на деревьях предвещает хлебородный год.

Снегопад сулит хороший урожай грибов и ягод.

Если день солнечный и морозный, то год будет урожайным.

Если вороны на снегу гнездятся, то скоро потеплеет. А вот если они собираются на верхушках деревьев в стаи, грядёт похолодание.

Если на улице не видно маленьких птичек, будет снегопад.

Лошадь на землю ложится – к теплу, ведёт себя беспокойно – к снежной буре.

Если копыта у лошадей потные, скоро потеплеет.

Гуси лапы поджимают – к холодам.

Туман стоит над полем – к теплу.

Заяц прибежал к людскому жилищу – к сильным морозам.

Красная луна – к снегу и мягкой погоде.

9 января было популярным гадание на замужество. Чтобы погадать, девушки рассыпали на столе семечки и потом их пересчитывали. Если выходило четное число, то в этом году гадающая встретит свою судьбу и возможно выйдет замуж. Если нет, то год будет неудачным для любовных романов.