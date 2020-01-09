В Украину возвращается зима: где ожидаются дожди с мокрым снегом и гололед

В четверг, 9 января в Украине местами ожидаются небольшие осадки, сообщает Укргидрометцентр в соцсети Фейсбук.
Так, в западных, северных и большинстве центральных областей днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в западной части страны возможен гололед. На остальной территории без осадков. На дорогах, за исключением южных и центральных областей, местами гололедица.
Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах – 10-15° мороза. Днем температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.
Прогноз погоды на 9 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на четверг, 9 января, в городах Украины:
10-11 января в Украине также облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, 11 января на севере Левобережья умеренные осадки, только на Одесчине, Закарпатье и в Карпатах без существенных осадков. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8°.
В Киеве и столичной области 10-11 января облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, только ночью 10 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 11 января, фото: meteo.gov.ua
12-13 января в Украине без осадков, лишь в восточных, ночью и в северных области 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла.
В Киеве и столичном регионе без осадков, лишь ночью 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.
Прогноз погоды на 12 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 13 января, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.
Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.
Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.