В Украину возвращается зима: где ожидаются дожди с мокрым снегом и гололед

Новости Украины:В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом и гололед.

В четверг, 9 января в Украине местами ожидаются небольшие осадки, сообщает Укргидрометцентр в соцсети Фейсбук.

Так, в западных, северных и большинстве центральных областей днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в западной части страны возможен гололед. На остальной территории без осадков. На дорогах, за исключением южных и центральных областей, местами гололедица.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах – 10-15° мороза. Днем температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 9 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 9 января, в городах Украины:

Ужгород – -1…+1

Львов – 0…+2

Ивано-Франковск – 0…+2

Тернополь – 0…+2

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – 0…+2

Винница – 0…+2

Одесса – +1…+3

Николаев – +1…+3

Херсон – +1…+3

Симферополь – +1…+3

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Сумы – 0…+2

Полтава – -1…+1

Днепр – 0…+2

Запорожье – 0…+2

Донецк – -1…+1

Луганск – -1…+1

Харьков – -1…+1

Киев – 0…+2

10-11 января в Украине также облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, 11 января на севере Левобережья умеренные осадки, только на Одесчине, Закарпатье и в Карпатах без существенных осадков. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8°.

В Киеве и столичной области 10-11 января облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, только ночью 10 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 января, фото: meteo.gov.ua

12-13 января в Украине без осадков, лишь в восточных, ночью и в северных области 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла.

В Киеве и столичном регионе без осадков, лишь ночью 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 12 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.