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В Украину возвращается зима: где ожидаются дожди с мокрым снегом и гололед

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В Украину возвращается зима: где ожидаются дожди с мокрым снегом и гололед
08:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом и гололед.

В четверг, 9 января в Украине местами ожидаются небольшие осадки, сообщает Укргидрометцентр в соцсети Фейсбук.

Так, в западных, северных и большинстве центральных областей днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в западной части страны возможен гололед. На остальной территории без осадков. На дорогах, за исключением южных и центральных областей, местами гололедица.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах – 10-15° мороза. Днем температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 9 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 9 января, в городах Украины:

  • Ужгород – -1…+1
  • Львов – 0…+2
  • Ивано-Франковск – 0…+2
  • Тернополь – 0…+2
  • Черновцы – 0…+2
  • Хмельницкий – 0…+2
  • Луцк – 0…+2
  • Ровно – 0…+2
  • Житомир – 0…+2
  • Винница – 0…+2
  • Одесса – +1…+3
  • Николаев – +1…+3
  • Херсон – +1…+3
  • Симферополь – +1…+3
  • Кропивницкий – 0…+2
  • Черкассы – 0…+2
  • Чернигов – 0…+2
  • Сумы – 0…+2
  • Полтава – -1…+1
  • Днепр – 0…+2
  • Запорожье – 0…+2
  • Донецк – -1…+1
  • Луганск – -1…+1
  • Харьков – -1…+1
  • Киев – 0…+2

10-11 января в Украине также облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, 11 января на севере Левобережья умеренные осадки, только на Одесчине, Закарпатье и в Карпатах без существенных осадков. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8°.

В Киеве и столичной области 10-11 января облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, только ночью 10 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 января, фото: meteo.gov.ua

12-13 января в Украине без осадков, лишь в восточных, ночью и в северных области 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла.

В Киеве и столичном регионе без осадков, лишь ночью 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 12 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды, Погода 8 января.
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