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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
11:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народе 10 января получило название "Домочадцев день" или "Рождественский мясоед".

10 января в народном календаре называют Рождественский мясоед. Этот день не считается большим праздникам, но и обычным его тоже назвать нельзя. С 10 января на столе наших предков появлялись мясные блюда. Ещё в начале месяца они забивали скотину, а значит, свежего мяса было вдоволь. В пятницу и среду люди продолжали поститься. По этому поводу даже существовала пословица: "Мясное – в мясоед, а постному – свой черед".

На Мясоед справляли много свадеб, отчасти потому, что можно было богато накрыть стол. А ещё потому что, в этот период крестьяне были свободны от сельскохозяйственных работ.

Другое название этой даты в народном календаре – Домочадцев день. 10 января по традиции все делали дружно и вместе – и по хозяйству занимались, и за стол садились. Крестьяне считали, что семья – самое дорогое, что есть у человека. Только в кругу близких, он по-настоящему силен и может добиться больших успехов.

Народные приметы:

  • Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.

  • Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.

  • Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.

  • Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесёт плоды в будущем и сделает всех счастливыми.

  • Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте её в приготовленные блюда.

  • Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.

  • Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.

  • Если отсырела соль, будет ненастье.

  • Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.

  • Сырая погода обещает хороший урожай льна.

  • Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьёт хвостом, будет снегопад.

  • Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.

  • Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.

9 января - приметы и обряды в Стефанов (Степанов) день

Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни.

Одно из гаданий, популярных у молодежи, было следующим. 10 января все выходили за деревню на пригорок, где накануне вбивались в землю колышки. Если загадать желание, а затем завязать на колышке ленту, то оно обязательно сбудется.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, Церковный праздник, 10 января, Рождественский мясоед, Домочадцев день, Какой завтра праздник.
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