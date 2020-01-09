Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января

Новости Украины:В народе 10 января получило название "Домочадцев день" или "Рождественский мясоед".

10 января в народном календаре называют Рождественский мясоед. Этот день не считается большим праздникам, но и обычным его тоже назвать нельзя. С 10 января на столе наших предков появлялись мясные блюда. Ещё в начале месяца они забивали скотину, а значит, свежего мяса было вдоволь. В пятницу и среду люди продолжали поститься. По этому поводу даже существовала пословица: "Мясное – в мясоед, а постному – свой черед".

На Мясоед справляли много свадеб, отчасти потому, что можно было богато накрыть стол. А ещё потому что, в этот период крестьяне были свободны от сельскохозяйственных работ.

Другое название этой даты в народном календаре – Домочадцев день. 10 января по традиции все делали дружно и вместе – и по хозяйству занимались, и за стол садились. Крестьяне считали, что семья – самое дорогое, что есть у человека. Только в кругу близких, он по-настоящему силен и может добиться больших успехов.

Народные приметы:

Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.

Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.

Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.

Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесёт плоды в будущем и сделает всех счастливыми.

Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте её в приготовленные блюда.

Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.

Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.

Если отсырела соль, будет ненастье.

Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.

Сырая погода обещает хороший урожай льна.

Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьёт хвостом, будет снегопад.

Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.

Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.

Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни.

Одно из гаданий, популярных у молодежи, было следующим. 10 января все выходили за деревню на пригорок, где накануне вбивались в землю колышки. Если загадать желание, а затем завязать на колышке ленту, то оно обязательно сбудется.