Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января

10 января в народном календаре называют Рождественский мясоед. Этот день не считается большим праздникам, но и обычным его тоже назвать нельзя. С 10 января на столе наших предков появлялись мясные блюда. Ещё в начале месяца они забивали скотину, а значит, свежего мяса было вдоволь. В пятницу и среду люди продолжали поститься. По этому поводу даже существовала пословица: "Мясное – в мясоед, а постному – свой черед".
На Мясоед справляли много свадеб, отчасти потому, что можно было богато накрыть стол. А ещё потому что, в этот период крестьяне были свободны от сельскохозяйственных работ.
Другое название этой даты в народном календаре – Домочадцев день. 10 января по традиции все делали дружно и вместе – и по хозяйству занимались, и за стол садились. Крестьяне считали, что семья – самое дорогое, что есть у человека. Только в кругу близких, он по-настоящему силен и может добиться больших успехов.
Народные приметы:
Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.
Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.
Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.
Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесёт плоды в будущем и сделает всех счастливыми.
Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте её в приготовленные блюда.
Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.
Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.
Если отсырела соль, будет ненастье.
Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.
Сырая погода обещает хороший урожай льна.
Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьёт хвостом, будет снегопад.
Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.
Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.
Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни.
Одно из гаданий, популярных у молодежи, было следующим. 10 января все выходили за деревню на пригорок, где накануне вбивались в землю колышки. Если загадать желание, а затем завязать на колышке ленту, то оно обязательно сбудется.