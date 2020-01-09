Церковь в смартфоне: ПЦУ запускает мобильное приложение

Новости Украины:Православная церковь Украины запустит приложение для смартфонов.

Православная церковь Украины работает над мобильным приложением, где верующие смогут найти наиболее востребованную информацию.

Об этом в программе DriveTime на "Громадському радио" сообщил представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий.

По его словам, приложение будет доступно на операционных системах IOS и Android.

"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю, или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", — отметил Евстратий.

Как сообщалось ранее, вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года вручил томос об автокефалии главе ПЦУ митрополиту Епифанию.

Напомним, католическая церковь в прошлом году выпустила необычный гаджет eRosary, который поможет верующим регулярно молиться. Устройство выполнено в виде классических четок с распятием.