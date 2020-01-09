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Нацсовет по телевидению внезапно проверит два канала

Нацсовет по телевидению внезапно проверит два канала
14:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Нацсовет по телерадиовещанию проверит ZIK и "112.Украина" из-за трансляции запрещенных высказываний отдельных политиков.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые выездные проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK", Львов) и ООО "112-ТВ" (логотип "112.Украина", Киев) из-за зафиксированных в их эфире нарушений норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Как сообщается на сайте регулятора, такое решение Нацсовет принял в четверг.

По его данным, запрещенные высказывания, в частности, распространялись в эфире телеканала "Z ZIK" в передаче "Каждый из нас Президент" 26 ноября 2019 года в 18:00 (с повтором 27 ноября). Экспертами в студии были народный депутат Украины VIII-го созыва Надежда Савченко, народный депутат IX-го созыва Ренат Кузьмин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов по интернет-связи.

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Основанием для назначения внеплановой проверки спутникового телеканала "112.Украина" стали результаты мониторинга эфира вещателя в августе-декабре 2019 года. В частности, в передачах "Большое интервью", LIVE, "LIVE Новости", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной" зафиксировано распространение высказываний Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Киви, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко, Николая Дульского и Р.Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.

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Нацсовет, Проверка, "112 Украина", Z ZIK.
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