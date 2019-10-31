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Рада уволила троих членов Нацсовета по телевидению и радиовещанию

Рада уволила троих членов Нацсовета по телевидению и радиовещанию
17:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Постановлением предусмотрено освободить от должностей членов Нацсовета Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша в связи с окончанием 5-летнего срока полномочий.

Верховная Рада освободила от должностей членов Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольгу Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша.

За принятие постановления об освобождении от должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (№ 2344) проголосовали 313 народных депутатов из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

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Перед голосованием председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что полномочия этих людей будут продолжаться, пока не будет проведен 2-месячный конкурс и пока рейтинговым голосованием не будут избраны новые члены Нацсовета. "Это 4 человека от Верховной Рады", - добавил он.

Верховная Рада назначила Герасимьюк, Черныша и Ильяшенко членами Нацсовета по телерадиовещанию 4 июля 2014 года.

29 октября 2019 года Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту прекратить их полномочия.

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Верховная Рада, Нацсовет, Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко, Олег Черныш.
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