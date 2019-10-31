Кучма пообщался с послом Италии по поводу Минских соглашений

Новости Украины:В ходе разговора стороны также обсудили двусторонние отношения и взаимодействия двух государств по линии НАТО.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма проинформировал посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилия о первостепенной важности выполнения блока вопросов по безопасности Минских договоренностей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"При обсуждении хода выполнения Минских договоренностей Леонид Кучма четко отметил, что выполнение блока вопросов по безопасности соглашений стоит на первом месте: вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований, военной техники, восстановление контроля над неконтролируемым участком российско-украинской границы должно предшествовать имплементации политических вопросов", - говорится в сообщении.

Также стороны уделили внимание всем составляющим двустороннего украинско-итальянского сотрудничества и взаимодействия двух государств по линии НАТО, заметила Олифер.

А Чечилия заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Италии.