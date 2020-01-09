Нацсовет по ТРВ назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой"

Новости Украины:Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" из-за высказываний Пояркова.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".

Как сообщается на сайте Нацсовета, соответствующее решение принято сегодня на заседании регулятора в связи с признаками нарушения вещателем норм действующего законодательства.

"С жалобой на содержание передачи "ПоярковNEWS", которая вышла в эфире телеканала "Прямой" 27 декабря 2019 года в 22.00 обратилась гражданка Касьяненко Я.К. По ее мнению, высказывания ведущего передачи Сергея Пояркова, прозвучавшие в эфире, являются "посягательством на честь и достоинство Президента Украины В. Зеленского и оскорбляют членов его семьи". Кроме того, заявитель возмущается тем, что в течение передачи употреблялась "нецензурная брань", - сказано в сообщении.

На заседании первый заместитель председателя Национального совета Ольга Герасимьюк обратила внимание на грубые нарушения журналистской этики в этой программе. Она убеждена, что регулятор должен подать сигнал индустрии, что он не будет закрывать глаза на одиозные случаи в эфире телерадиокомпаний.

"Нашему рынку пора подать сигнал о недопустимости многих вещей. Я здесь вижу не только политические мотивы, а речь идет о нарушении всех этических стандартов журналистики", - отметила она.

В итоге пятеро членов Нацсовета проголосовали за назначение проверки телеканала "Прямой", чтобы выяснить, соблюдает ли вещатель абзац 13 части второй статьи 6, часть пятую статьи 28, часть вторую статьи 62 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и статью 2 Закона Украины "О защите общественной морали".

Два члена Нацсовета во время голосования воздержались

После проведения проверки регулятор примет соответствующее решение.

Как сообщалось ранее, сегодня, 9 января, Нацсовет по телерадиовещанию также назначил внеплановые выездные проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации", г. Львов (логотип "Z ZIK") и ООО "ТРК "112-ТВ", г. Киев (логотип "112 Украина") из-за зафиксированных в эфире признаков нарушения норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".