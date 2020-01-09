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Четверг, 09.01.2020
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Ближайшее лунное затмение: где будет видно и как это повлияет на украинцев
Ближайшее лунное затмение: как это повлияет на украинцев

Ближайшее лунное затмение: где будет видно и как это повлияет на украинцев

Ближайшее лунное затмение: где будет видно и как это повлияет на украинцев
22:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости Украины:Вечером 10 января жители Земли смогут увидеть полутеневое лунное затмение.

Во время такого затмения яркость Луны уменьшается, но не на 100%. Полутеневое лунное затмение происходит, когда земной спутник проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. Поэтому темной становится лишь часть Луны, в отличие от полного затмения.

Хотя это затмение не слишком заметно, однако его можно увидеть невооруженным глазом. В хорошую погоду его можно увидеть в различных регионах мира.

Где будет видно затмение

Лучше всего будет видно это лунное затмение в Азии, Австралии, Африке и Европе, а также на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки.

В некоторых регионах, в том числе и в Украине, можно будет наблюдать за всем циклом полутеневого лунного затмения, которое продлится чуть больше четырех часов.

Лунное затмение 10-11 января 2020 года: что категорически нельзя делать в эти дни

Когда смотреть

Это затмение начнется во второй половине 10 января (по киевскому времени). Оно будет проходить в несколько этапов:

Начало лунного затмения: 19 часов 07 минут по киевскому времени

Максимальная фаза затмения: 21 час 09 минут (продлится 2 минуты)

Завершение затмения: 23 часа 12 минут.

Первое затмение Луны в 2020 году произойдет в 20 градусе знака Рак, который относится к стихии воды и управляет нашими эмоциями. Кроме того Рак отвечает за нашу личную жизнь и атмосферу в доме.

Соответственно, затмение может повлиять на ваши отношения с окружающими. Астрологи отмечают, что в этот день необходимо разобраться со своими чувствами и эмоциями, а также заняться анализом своего внутреннего мира.

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Затмение, Лунное затмение, Январь 2020, Что нельзя делать 10 и 11 января, Когда первое лунное затмение.
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