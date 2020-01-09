Ближайшее лунное затмение: где будет видно и как это повлияет на украинцев

Новости Украины:Вечером 10 января жители Земли смогут увидеть полутеневое лунное затмение.

Во время такого затмения яркость Луны уменьшается, но не на 100%. Полутеневое лунное затмение происходит, когда земной спутник проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. Поэтому темной становится лишь часть Луны, в отличие от полного затмения.

Хотя это затмение не слишком заметно, однако его можно увидеть невооруженным глазом. В хорошую погоду его можно увидеть в различных регионах мира.

Где будет видно затмение

Лучше всего будет видно это лунное затмение в Азии, Австралии, Африке и Европе, а также на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки.

В некоторых регионах, в том числе и в Украине, можно будет наблюдать за всем циклом полутеневого лунного затмения, которое продлится чуть больше четырех часов.

Когда смотреть

Это затмение начнется во второй половине 10 января (по киевскому времени). Оно будет проходить в несколько этапов:

Начало лунного затмения: 19 часов 07 минут по киевскому времени

Максимальная фаза затмения: 21 час 09 минут (продлится 2 минуты)

Завершение затмения: 23 часа 12 минут.

Первое затмение Луны в 2020 году произойдет в 20 градусе знака Рак, который относится к стихии воды и управляет нашими эмоциями. Кроме того Рак отвечает за нашу личную жизнь и атмосферу в доме.

Соответственно, затмение может повлиять на ваши отношения с окружающими. Астрологи отмечают, что в этот день необходимо разобраться со своими чувствами и эмоциями, а также заняться анализом своего внутреннего мира.