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Пятница, 10.01.2020
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Зеленский поблагодарил за солидарность и сочувствие в связи с авиакатастрофой в Тегеране

Зеленский поблагодарил за солидарность и сочувствие в связи с авиакатастрофой в Тегеране
00:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Борреллем поблагодарил за солидарность и сочувствие со стороны представителей ЕС в связи с катастрофой украинского самолета в Тегеране 8 января.

"Авиакатастрофа украинского самолета в Иране – это страшная трагедия. Мы должны объединяться в такие времена", - написал он в своем Twitter в четверг.

Как сообщается на сайте президента, Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, а украинские представители готовы активно участвовать в деятельности специальной совместной следственной группы в Иране. "Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране и готовы тесно сотрудничать со странами, чьи граждане погибли в результате этой ужасной трагедии", - отметил президент.

Глава государства сообщил, что 9 января в Иран прибыл украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые уже приступили к работе.

В ходе разговора с Борреллем Зеленский также выразил благодарность за поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и возможность приезда Боррелля в регион.

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"Ожидаем проведения заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января текущего года под вашим сопредседательством. Это заседание должно подвести итоги реализации договоренностей предыдущего саммита Украина-ЕС и определить шаги для успешного следующего саммита летом этого года", - сказал глава Украинского государства вице-президенту Еврокомиссии.

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Авиакатастрофа, Иран, Тегеран, Благодарность, Владимир Зеленский.
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