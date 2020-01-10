Посольство Украины в Нидерландах в знак траура приспустило флаг

Новости Украины:9 января объявлено в Украине днем траура в связи с авиакатастрофой.

В Гааге на здании Посольства Украины в знак траура по жертвам трагедии в Тегеране был приспущен Государственный флаг Украины. Также в посольстве открыли книгу скорби, где каждый может написать слова соболезнования родным и близким погибших в ужасной катастрофе.

Оставить сочувствие можно сегодня с 15:00 до 17:00, а также завтра с 15:00 до 17:00.

В среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинский - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 граждане Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.