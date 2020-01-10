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Пятница, 10.01.2020
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10 января - приметы и обряды в Домочадцев день
10 января - приметы и обряды в Домочадцев день

10 января - приметы и обряды в Домочадцев день

10 января - приметы и обряды в Домочадцев день
08:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народном календаре 10 января – день Игнатия, или Домочадцев день.

С сегодняшнего дня начинается период, который в народе называется Мясоед. Он продлится до самого начала Масленицы — 24 февраля. В рацион включают мясо и мясные продукты. Это время веселых гуляний и свадеб, поскольку можно накрыть богатый стол.

Также 10 января — Домочадцев день. Принято как можно больше времени проводить с семьей — в работе, во время еды и отдыха. В старину устраивали совместные развлечения и игры, в которых принимали участие члены семьи разных поколений. Также на семейный праздник приглашали гостей, близких друзей семьи.

Православная церковь почитает 10 января память 20 тысяч христиан из Никомидии, которых заживо сожгли в храме. Мученики пострадали за отказ отречься от христианской веры. Среди них особенно выделяют мучениц Агафью и Домну, которые подвергались гонениям задолго до гибели.

Народные приметы:

  • Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.

  • Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.

  • Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.

  • Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесёт плоды в будущем и сделает всех счастливыми.

  • Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте её в приготовленные блюда.

  • Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.

  • Если на Рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи.

  • Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.

  • Если отсырела соль, будет ненастье.

  • Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.

  • Сырая погода обещает хороший урожай льна.

  • Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьёт хвостом, будет снегопад.

  • Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.

  • Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.

Считалось, если 10 января посолить заговоренной солью блюдо, которое потом съедят все члены семьи, весь год между ними будет царить мир и согласие.

Знаменательные события в истории: 10 января 2020 года

В это время продолжаются Святки, народные гулянья, в разгаре были гадания.

Самым популярным среди молодежи было гадание на желание. Для того чтобы мечта исполнилось, нужно было на Игнатия выйти за село на холм, забить в землю колышек и завязать на нем ленту. Считалось, что этот ритуал гарантирует осуществление любого желания.

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