10 января - приметы и обряды в Домочадцев день

С сегодняшнего дня начинается период, который в народе называется Мясоед. Он продлится до самого начала Масленицы — 24 февраля. В рацион включают мясо и мясные продукты. Это время веселых гуляний и свадеб, поскольку можно накрыть богатый стол.
Также 10 января — Домочадцев день. Принято как можно больше времени проводить с семьей — в работе, во время еды и отдыха. В старину устраивали совместные развлечения и игры, в которых принимали участие члены семьи разных поколений. Также на семейный праздник приглашали гостей, близких друзей семьи.
Православная церковь почитает 10 января память 20 тысяч христиан из Никомидии, которых заживо сожгли в храме. Мученики пострадали за отказ отречься от христианской веры. Среди них особенно выделяют мучениц Агафью и Домну, которые подвергались гонениям задолго до гибели.
Народные приметы:
Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.
Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.
Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.
Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесёт плоды в будущем и сделает всех счастливыми.
Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте её в приготовленные блюда.
Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.
Если на Рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи.
Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.
Если отсырела соль, будет ненастье.
Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.
Сырая погода обещает хороший урожай льна.
Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьёт хвостом, будет снегопад.
Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.
Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.
Считалось, если 10 января посолить заговоренной солью блюдо, которое потом съедят все члены семьи, весь год между ними будет царить мир и согласие.
В это время продолжаются Святки, народные гулянья, в разгаре были гадания.
Самым популярным среди молодежи было гадание на желание. Для того чтобы мечта исполнилось, нужно было на Игнатия выйти за село на холм, забить в землю колышек и завязать на нем ленту. Считалось, что этот ритуал гарантирует осуществление любого желания.