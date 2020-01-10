10 января - приметы и обряды в Домочадцев день

Новости Украины:В народном календаре 10 января – день Игнатия, или Домочадцев день.

С сегодняшнего дня начинается период, который в народе называется Мясоед. Он продлится до самого начала Масленицы — 24 февраля. В рацион включают мясо и мясные продукты. Это время веселых гуляний и свадеб, поскольку можно накрыть богатый стол.

Также 10 января — Домочадцев день. Принято как можно больше времени проводить с семьей — в работе, во время еды и отдыха. В старину устраивали совместные развлечения и игры, в которых принимали участие члены семьи разных поколений. Также на семейный праздник приглашали гостей, близких друзей семьи.

Православная церковь почитает 10 января память 20 тысяч христиан из Никомидии, которых заживо сожгли в храме. Мученики пострадали за отказ отречься от христианской веры. Среди них особенно выделяют мучениц Агафью и Домну, которые подвергались гонениям задолго до гибели.

Народные приметы:

Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.

Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.

Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.

Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесёт плоды в будущем и сделает всех счастливыми.

Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте её в приготовленные блюда.

Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.

Если на Рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи.

Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.

Если отсырела соль, будет ненастье.

Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.

Сырая погода обещает хороший урожай льна.

Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьёт хвостом, будет снегопад.

Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.

Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.

Считалось, если 10 января посолить заговоренной солью блюдо, которое потом съедят все члены семьи, весь год между ними будет царить мир и согласие.

В это время продолжаются Святки, народные гулянья, в разгаре были гадания.

Самым популярным среди молодежи было гадание на желание. Для того чтобы мечта исполнилось, нужно было на Игнатия выйти за село на холм, забить в землю колышек и завязать на нем ленту. Считалось, что этот ритуал гарантирует осуществление любого желания.