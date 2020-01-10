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Пятница, 10.01.2020
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Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)

Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
19:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Первое полутеневое лунное затмение 2020 года продлится чуть более 4 часов

У этого астрономического события несколько прозвищ, одно из которых и самое популярное — Волчье полнолуние. Поговаривают, такое имя полная январская Луна получила потому, что именно в это время года чаще слышен вой волков, собирающих стаю на охоту.

Полутеневое лунное затмение продлится чуть более 4 часов.

Максимальная фаза лунного затмения 10 января 2020 года наступит в 21 час 10 минут по Киеву и продлится 2 минуты. Начало лунного затмения: 10 января 2020 года в 19 часов 07 минут по Киеву, конец затмения: 10 января 23 часа 12 минут.

Что можно и нужно сделать в день полутеневого затмения Луны?

Главная задача — постараться избавиться от всего лишнего. Идеальными будут практики очищения в том, что касается организма. Разгрузочный день, голодание, побольше воды, поход в баню… Не лишним будет отправить "на свалку" и плохие привычки. Ну по крайней мере встать на путь избавления от них. Кроме того, постарайтесь в этот день разобраться и с хламом, который умудрились накопить в квартире. Генеральную уборку стоит провести и на ментальном уровне — распрощаться с прошлым, сказать "нет" негативным эмоциям. Поможет "подчистить" энергетику и решительные действия — однозначно стоит разобраться с делами, которые "висят мёртвым грузом". Неплохо было бы и поставить точку в "токсичных" отношениях с окружающими вас людьми. Вселенная такие шаги, поговаривают знатоки, обязательно оценит и поможет в движении вперёд.

Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение

Чего делать не стоит?

Под тотальный запретом ссоры, скандалы, конфликты. Любые негативные эмоции в лунное затмение откроют дорогу потоку негатива, который может буквально хлынуть в вашу жизнь. Кроме того, не стоит в этот день совершать какие-то крупные сделки, связанные с большими деньгами. Да и с началом новых дел рекомендуется повременить. А ещё в этот день нельзя давать обещаний — можете не выполнить, и принимать окончательные решения. Эмоции в полнолуния и затмения зашкаливают, а они… как известно… плохие советчики.

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