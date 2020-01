Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение

Вечером 10 января жителей Земли ожидает так называемое полутеневое лунное затмение, которое совпадет с так называемым Волчьим полнолунием.

При таком затмении яркость Луны уменьшается, но не слишком сильно, отмечают астрономы.

Этот тип лунного затмения может остаться незамеченным, если люди не смотрят на луну внимательно. Телескоп обычно не требуется, чтобы увидеть это событие, но люди могут захотеть посмотреть в окуляр телескопа, чтобы получить более детальное представление о затмении.

Полутеневое лунное затмение продлится более четырех часов. Начало лунного затмения: 10 января 2020 года в 19 часов 07 минут по киеву, конец затмения: 10 января 23 часа 12 минут. Максимальная фаза лунного затмения 10 января 2020 года наступит в 21 час1 10 минут 02 секунды по Киеву и продлится 2 минуты.

Стоит отметить, что январское полнолуние также имеет свое народное прозвище, наиболее распространенное из которых "Волчья Луна". В других частях мира январское полнолуние также называют Ледяной Луной, Луной после Йоля, Шакамбхари Пурнима и Пауш Пурнима. Также полнолуние отмечает начало лунного календаря, где месяцы основаны на лунном цикле.

What will the Moon look like throughout 2020? Using data from our @NASAMoon Lunar Reconnaissance Orbiter to visualize with unprecedented fidelity, @NASAGoddard's Dial-a-Moon shows each hour: https://t.co/iPrELt2wNN

Watch a full year of Moon phases: https://t.co/AQnn8FxCe7 pic.twitter.com/Fy6GVBelFo

— NASA (@NASA) January 2, 2020