Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение

Новости Украины:Сегодня нас ждет первое из четырех в новом году лунное затмение, которое произойдет в 19 часов 21 минуту по Гринвичу (в 21 час 21 минуту по киевскому времени).

Вечером 10 января жителей Земли ожидает так называемое полутеневое лунное затмение, которое совпадет с так называемым Волчьим полнолунием.

При таком затмении яркость Луны уменьшается, но не слишком сильно, отмечают астрономы.

Этот тип лунного затмения может остаться незамеченным, если люди не смотрят на луну внимательно. Телескоп обычно не требуется, чтобы увидеть это событие, но люди могут захотеть посмотреть в окуляр телескопа, чтобы получить более детальное представление о затмении.

Полутеневое лунное затмение продлится более четырех часов. Начало лунного затмения: 10 января 2020 года в 19 часов 07 минут по киеву, конец затмения: 10 января 23 часа 12 минут. Максимальная фаза лунного затмения 10 января 2020 года наступит в 21 час1 10 минут 02 секунды по Киеву и продлится 2 минуты.

Стоит отметить, что январское полнолуние также имеет свое народное прозвище, наиболее распространенное из которых "Волчья Луна". В других частях мира январское полнолуние также называют Ледяной Луной, Луной после Йоля, Шакамбхари Пурнима и Пауш Пурнима. Также полнолуние отмечает начало лунного календаря, где месяцы основаны на лунном цикле.

What will the Moon look like throughout 2020? Using data from our @NASAMoon Lunar Reconnaissance Orbiter to visualize with unprecedented fidelity, @NASAGoddard's Dial-a-Moon shows each hour: https://t.co/iPrELt2wNN Watch a full year of Moon phases: https://t.co/AQnn8FxCe7 pic.twitter.com/Fy6GVBelFo — NASA (@NASA) January 2, 2020

Астрологи определяют вектор его действия как переключающий — переходный — из одного жизненного режима в другой. Затмение — удачное время для того, чтобы оставить в прошлом негатив и начать жизнь с чистого листа, сделав все для того, чтобы будущее было светлым и счастливым. Важно настроиться на благоприятные перемены. Вспомните, о чем вы давно мечтали: хотели поменять работу, выйти замуж или жениться, родить ребенка, купить дом за городом, начать писать детективный роман? Определитесь с тем, чего вы действительно хотите, и начинайте действовать.

Любое затмение является прекрасным поводом для загадывания желаний, и нынешнее исключением не станет. Единственное условие, которое нужно обязательно соблюсти, их исполнение не должно никому принести вред, а, наоборот, стать источником пользы и добра для находящихся рядом людей — как ближнего, так и дальнего круга. Поэтому, если вы — под влиянием недоброй минуты — пожелаете кому-то бед и несчастий, ваше желание под влиянием мощной энергетики затмения, вполне возможно, и исполнится, но — по закону бумеранга — вы получите такой ответ, что сто раз пожалеете о том, что загадали. Но самый большой шанс на выполнение получат желания, которые направлены на то, чтобы принести пользу не только вам, но максимально большому количеству людей.