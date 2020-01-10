Скачать
Пятница, 10.01.2020
Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре
Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре
Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой
Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой
Биатлон: где и когда состоится мужской спринт в Оберхофе
Биатлон: где и когда состоится мужской спринт в Оберхофе
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 11 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 11 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 11 января

Смотрите фото (3)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 11 января
11:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Тем, у кого есть новорожденные или маленькие дети, с давних времен принято ходить в церковь и молиться святым об их здоровье и благополучии.

11 января Православная церковь почитает память 14 000 убитых при царе Ироде младенцев. Этот эпизод новозаветной истории описывается в Евангелии от Матфея. Согласно преданию, волхвы, пришедшие выразить своё почтение новорожденному Иисусу, не сообщили царю Ироду о местонахождении младенца. Ирода сильно разгневало этот, и он потребовал избить всех детей в Вифлееме, в возрасте до двух лет.

Иисуса спасло бегство в Египет. К Иосифу во сне явился ангел, велевший ему с семьей уехать из города. Считается, что избиение младенцев происходило по Божьему промыслу, чтобы обнаружить злобу царя.

День избиения младенцев – одним из самых несчастных в году. Погибшие дети почитаются в лике святых как первые, кто пострадал ради Христа.

В День Иофиса Обручника особенно берегли детей, поскольку считалось, что на них 11 января начинает охотиться нечистая сила. Детям запрещали выходить из дома, клали малышам в колыбель сушеный цветок чертополоха, чтобы отпугнуть нечисть. Считалось, что в качестве оберега можно также использовать железные предметы (например, молот, серп). Их клали под люльку на ночь. Родители отправлялись в церковь, чтобы помолиться за своих детей.

Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы. В народе верили, что 11 января гадания будут правдивыми и помогут приоткрыть завесу будущего.

Девушки в этот день ходили в сарай и там оставляли подвешенный гребень на ночь. Утром отправлялись смотреть, какого цвета волосы на нём. По обнаруженным локонам определяли цвет шевелюры будущего супруга.

Народные приметы:

  • Люди верили, что в Страшной день нечистая сила особенно активная. Поэтому её запросто можно увидеть своими глазами.

  • Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали.

  • Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

  • Метель обещает пасмурный июль.

  • Лошадь спит стоя – к морозной погоде. Если же животное легло на землю, то скоро оттепель.

  • Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.

  • Дым идёт столбом – к холодам. Стелется по земле – к снегу или дождю.

  • Звёзды мерцают на небе – к морозам.

  • Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.

  • Облака низко по небу плывут – к стуже.

  • Лес шумит – к тёплым денькам.

11 января было принято загадывать детям загадки и рассказывать сказки. В целом день считался несчастливым. В это время обычно стояли самые сильные морозы. Крестьяне отдыхали в ожидании оттепели. Считалось, что в Страшной день по земле бродит нечистая сила, поэтому в темное время суток без особой надобности из дома старались не выходить.

10 января - приметы и обряды в Домочадцев день

Это время – период самых сильных морозов. Крестьяне в этот день отдыхали от напряженной работы в полях и ожидали оттепели. Считалось, что День Иосифа Обручника является очень "страшным", а потому, в темное время суток 11 января люди старались не выходить на улицу, а проводили время за гаданиями и посиделками, рассказывая друг другу байки, легенды, страшные истории. С этим днем также связаны свои, особые приметы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Обряды, 11 января, Какой завтра праздник, Страшной день, День Иосифа Обручника, День избиения младенцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
02 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
03 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
04 Что же пошло не так? Алена Винницкая откровенно рассказала о личном
05 Невероятно полезен для организма человека: чем же так хорош имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Был тяжело ранен и умер в больнице: стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
В Конгрессе США проголосовали за ограничение военных полномочий Трампа
В США проголосовали за ограничение военных полномочий Трампа
Теплая зима: в Украину идут дожди, туман и мокрый снег
Теплая зима: в Украину идут дожди, туман и мокрый снег
Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение
Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь