Какой завтра праздник: приметы и обряды на 11 января

Новости Украины:Тем, у кого есть новорожденные или маленькие дети, с давних времен принято ходить в церковь и молиться святым об их здоровье и благополучии.

11 января Православная церковь почитает память 14 000 убитых при царе Ироде младенцев. Этот эпизод новозаветной истории описывается в Евангелии от Матфея. Согласно преданию, волхвы, пришедшие выразить своё почтение новорожденному Иисусу, не сообщили царю Ироду о местонахождении младенца. Ирода сильно разгневало этот, и он потребовал избить всех детей в Вифлееме, в возрасте до двух лет.

Иисуса спасло бегство в Египет. К Иосифу во сне явился ангел, велевший ему с семьей уехать из города. Считается, что избиение младенцев происходило по Божьему промыслу, чтобы обнаружить злобу царя.

День избиения младенцев – одним из самых несчастных в году. Погибшие дети почитаются в лике святых как первые, кто пострадал ради Христа.

В День Иофиса Обручника особенно берегли детей, поскольку считалось, что на них 11 января начинает охотиться нечистая сила. Детям запрещали выходить из дома, клали малышам в колыбель сушеный цветок чертополоха, чтобы отпугнуть нечисть. Считалось, что в качестве оберега можно также использовать железные предметы (например, молот, серп). Их клали под люльку на ночь. Родители отправлялись в церковь, чтобы помолиться за своих детей.

Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы. В народе верили, что 11 января гадания будут правдивыми и помогут приоткрыть завесу будущего.

Девушки в этот день ходили в сарай и там оставляли подвешенный гребень на ночь. Утром отправлялись смотреть, какого цвета волосы на нём. По обнаруженным локонам определяли цвет шевелюры будущего супруга.

Народные приметы:

Люди верили, что в Страшной день нечистая сила особенно активная. Поэтому её запросто можно увидеть своими глазами.

Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали.

Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Метель обещает пасмурный июль.

Лошадь спит стоя – к морозной погоде. Если же животное легло на землю, то скоро оттепель.

Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.

Дым идёт столбом – к холодам. Стелется по земле – к снегу или дождю.

Звёзды мерцают на небе – к морозам.

Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.

Облака низко по небу плывут – к стуже.

Лес шумит – к тёплым денькам.

11 января было принято загадывать детям загадки и рассказывать сказки. В целом день считался несчастливым. В это время обычно стояли самые сильные морозы. Крестьяне отдыхали в ожидании оттепели. Считалось, что в Страшной день по земле бродит нечистая сила, поэтому в темное время суток без особой надобности из дома старались не выходить.

Это время – период самых сильных морозов. Крестьяне в этот день отдыхали от напряженной работы в полях и ожидали оттепели. Считалось, что День Иосифа Обручника является очень "страшным", а потому, в темное время суток 11 января люди старались не выходить на улицу, а проводили время за гаданиями и посиделками, рассказывая друг другу байки, легенды, страшные истории. С этим днем также связаны свои, особые приметы.