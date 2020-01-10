Украинские пассажиры застряли в аэропорту Италии

Новости Украины:Украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines двое суток не могут вылететь из Италии в Киев, проблемы с вылетом во Львов.

Украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines в связи с долгами авиакомпании перед Международным аэропортом "Киев" им.Игоря Сикорского двое суток не могут вылететь из Италии в Киев, сообщил юрисконсульт Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленкий.

"Пока все эксперты заняты расследованием авиакатастрофы "Боинга" МАУ в Иране, наши граждане - 160 пассажиров - не могут уже двое суток вылететь из Италии домой…По информации озвученной хендлинговой компанией в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт "Киев" им.Игоря Сикорского не принимает самолет из за долгов…", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Источник в аэропорту подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" наличие задолженности авиакомпании за обслуживание воздушных судов перед аэропортом.

По словам Беленкого, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.

"Рейс должен был улететь 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21:00... В итоге людей развернули у гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто будет за это платить… Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9:00, все опять дошли до гейта и опять рейс отменили. Когда будет вылет не понятно. Люди отказываются уходить от гейта", - пояснил он.

Международный аэропорт "Львов" на своей странице в Facebook также опубликовал информацию об отмене двух и задержке четырех рейсов Ernest Airlines.

"Рейсы EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов отменены. Пассажирам будет сообщено об отмене и перебронировании билетов. Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00 (планово - 7:00)", - указано в сообщении аэропорта.

Кроме того, время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 на 17:40

Соответственно, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30 (по плану – в 12:45).

Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается вылетом из Львова в 23:20 (Планово 20:40).

Как сообщалось, Ernest Airlines с 13 января 2020 года прекратила продажу билетов на все рейсы из-за приостановления действия лицензии авиакомпании по решению Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC).

Ранее Ernest Airlines высказала намерение зайти на украинский рынок внутренних перевозок, в течение двух лет инвестировать в Украину EUR100 млн, в апреле 2020 открыть базу в аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны), а в целом за 2020 год разместить два самолета в Киеве.