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Денисова бьет тревогу: у одного из фигурантов "Хизб ут-Тахрир" ухудшилось здоровье

Денисова бьет тревогу: у одного из фигурантов "Хизб ут-Тахрир" ухудшилось здоровье
15:10 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Людмила Денисова заявила о жалобах на ухудшение здоровья одного из фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир".

Незаконно задержан Эскендер Абдулганиев, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" нуждается в неотложной медицинской помощи.

Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"В течение длительного времени гражданина Украины беспокоил сильная зубная боль, в результате чего поднималась высокая температура тела. В медицинской части пенитенциарного учреждения удалили больной зуб, но рана так и не зажила и продолжает кровоточить", - написала уполномоченный Верховной Рады с прав человека в своем Telegram-канале.

Она добавила, что ранее в Эскендера Абдулганиев зажглась киста на копчике, которая вызвала сильную боль, но медицинская помощь так и не была предоставлена.

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Омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять срочные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Как известно, Абдулганиева незаконно задержали силовики РФ 14 февраля 2019. Начато судебное разбирательство - заседание назначено на 20 января 2020 года.

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Все по теме:

Хизб-ут-Тахрир, Людмила Денисова, Дело Хизб-ут-Тахрир, Эскендер Абдулганиев.
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