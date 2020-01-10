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Сделать науку ближе к бизнесу: МОН проводит опрос среди предпринимателей

Сделать науку ближе к бизнесу: МОН проводит опрос среди предпринимателей
18:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОН

Новости Украины:В Украине проведут опрос бизнеса о приоритетных инновационных разработках.

Министерство образования и науки запустило опрос для представителей бизнеса относительно их заинтересованности в инновационных разработках украинских ученых.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Этот опрос поможет нам лучше проанализировать потребности бизнеса, сделать нашу науку ближе к нему. Кроме этого, мы сможем понять, какие именно инновации необходимы украинскомe рынкe, и уже исходя из этого распределять бюджетные средства", — отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Она добавила, что таким образом новые наработки будут попадать быстрее в корпорации, находить реальное применение и приносить пользу обществу.

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Участие в опросе могут принять предприниматели, владельцы бизнеса, топ-менеджеры и тому подобное.

Ответить на вопросы и предложить свои идеи можно до 31 января по ссылке.

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Все по теме:

Бизнес, Минобразования, Инновации, Анна Новосад.
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