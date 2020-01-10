Сделать науку ближе к бизнесу: МОН проводит опрос среди предпринимателей

Новости Украины:В Украине проведут опрос бизнеса о приоритетных инновационных разработках.

Министерство образования и науки запустило опрос для представителей бизнеса относительно их заинтересованности в инновационных разработках украинских ученых.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Этот опрос поможет нам лучше проанализировать потребности бизнеса, сделать нашу науку ближе к нему. Кроме этого, мы сможем понять, какие именно инновации необходимы украинскомe рынкe, и уже исходя из этого распределять бюджетные средства", — отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Она добавила, что таким образом новые наработки будут попадать быстрее в корпорации, находить реальное применение и приносить пользу обществу.

Участие в опросе могут принять предприниматели, владельцы бизнеса, топ-менеджеры и тому подобное.

Ответить на вопросы и предложить свои идеи можно до 31 января по ссылке.