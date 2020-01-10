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Пристайко об авиакатастрофе в Иране: Мы не отбрасываем ни одну из версий

Пристайко об авиакатастрофе в Иране: Мы не отбрасываем ни одну из версий
18:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинские власти рассматривают все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасывают ни одну из них.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не отбрасывает ни одной из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране и хочет справедливого расследования происшествия.

"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных", - сказал он во время пресс-брифинга в Офисе президента Украины в пятницу.

Украинские специалисты, работающие в районе крушения на основном участке нахождения обломков, не подтверждают появившуюся информацию о применении иранскими властями бульдозеров на месте катастрофы.

"На месте (падения обломков – Ред.) действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать всё лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии", - сказал Пристайко на брифинге в пятницу вечером в Офисе президента Украины

Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам"

При этом он подчеркнул, что ввиду того, что площадь разлета обломков очень большая, и украинские эксперты работают в основном районе их нахождения.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Вадим Пристайко.
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